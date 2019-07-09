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В Instagram решили бороться с оскорблениями в Сети

09.07.2019,  
09:47
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: instagram-press.com Фото: instagram-press.com
Фото: instagram-press.com

В Instagram появились две новых функции, главная цель которых - борьба с травлей в соцсети.

"Издевательства - это проблема, с которой сталкиваются многие, особенно молодые люди. Мы стремимся лидировать в борьбе с оскорблениями в интернете, а потому переосмысливаем опыт Instagram", - сообщается в официальном блоге компании.

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В соцсети начали внедрять новую функцию, основанную на искусственном интеллекте. Это уведомления пользователей о том, что их комментарий может быть сочтен оскорбительным, перед его публикацией.

Разработчики уже протестировали эту функцию и выяснили, что некоторые комментаторы, получив такое сообщение, отказываются от комментария. К слову, судя про выложенным скринам, к оскорбительным высказываниям искусственный интеллект относит слова "глупый" и "уродливый".

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Вторая функция связана с защитой учетной записи от нежелательных взаимодействий с ограничениями. "Мы узнали от некоторых молодых людей, что они не хотят блокировать, отписываться или сообщать о тех, кто их травит. Это может обострить ситуацию, особенно если пользователи общаются в реальной жизни", - пояснили в Instagram.

В ближайшее время в соцсети начнут тестировать функцию "Ограничить", которая позволит видеть оскорбительные комментарии только их автору и владельцу аккаунта. Для остальных пользователей они будут скрыты.

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