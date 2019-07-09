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09.07.2019 16:55
Рубрика: В мире

В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Текст: Вероника Филонова

Северная Корея выпустила две марки, посвященные недавнему визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на странице в Facebook посольства России в КНДР.

Путин поделился с лидером Южной Кореи впечатлениями от встречи с главой КНДР

Надпись на марках на русском и корейском языках гласит: "На память визита в РФ Председателя ТПК, Председателя Госсовета КНДР, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына".

Первые переговоры лидеров двух государств состоялись 25 апреля 2019 года во Владивостоке, где обсуждались северокорейская ядерная программа и восстановление экономического сотрудничества.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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