В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Северная Корея выпустила две марки, посвященные недавнему визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на странице в Facebook посольства России в КНДР.

Надпись на марках на русском и корейском языках гласит: "На память визита в РФ Председателя ТПК, Председателя Госсовета КНДР, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына".

Первые переговоры лидеров двух государств состоялись 25 апреля 2019 года во Владивостоке, где обсуждались северокорейская ядерная программа и восстановление экономического сотрудничества.