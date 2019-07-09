В музее-усадьбе Достоевских сварили липовое варенье

В минувшую субботу в музее-усадьбе Достоевских в селе Даровое под Зарайском прошел фестиваль "Липец в Даровом". Одним из главных событий фестиваля стало приготовление варенья - липу для него собрали прямо с растущих в усадьбе деревьев.

"Это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь". Так писал Федор Михайлович Достоевский об усадьбе Даровое, расположенной близ подмосковного Зарайска, где с 1832 по 1836 годы проводила летние месяцы семья великого писателя. Впрочем, тогда он был просто мальчишкой, барчуком, который там познакомился с деревенской жизнью и полюбил ее - с древними обрядами и песнями, тоской и заботами. Он с удовольствием ходил с деревенской ребятней на рыбалку и за грибами, ездил на зарайский рынок за покупками. Образы, символы, детали - много чего в произведениях Достоевского именно оттуда, из Дарового. Особенно любил будущий писатель с друзьями гулять и играть в старинной липовой роще, где было прохладно даже в жарком липце, то есть июле. В жизни усадьбы были различные периоды - жилой, музейный, библиотечный, ясли-садовский и снова музейный.

Сейчас усадьба входит в состав музея-заповедника "Зарайский кремль", отметившего в 2018 году столетие. Здесь активно ведутся музейная и научно-исследовательская деятельности, культурно-просветительская работа, реализуются оригинальные проекты - "Чаепитие в саду", "Лес Достоевского", проводятся усадебные праздники. На один из таких праздников - семейный фольклорно-этнографический фестиваль "Липец в Даровом" вот уже в пятый раз музей созвал гостей.

Нынешним летом праздник - звонкий, яркий, игристый - словно отправил всех его участников именно в детство великого писателя. Гости усадьбы мастерили игрушки из травы, ткали, ковали, расписывали изразцы и деревянные ложки, плели лапти, да не абы какие, а мордовские. Во-первых, в Зарайском уезде раньше в ходу были лапти московского, мордовского и смешанного типов; во-вторых, мордовские лапти плелись в восемь углов - это сложное плетение, но обувь получалась очень удобной, повторяющей все изгибы ноги.

А уж сколько удовольствия доставило всем катание в крестьянской телеге. То и дело с "маршрута" доносились восторженные крики и фырчание запряженной в телегу лошадки.

Очередь стояла в старообрядческую лавку и мануфактуру "Душистыя радости", где от разновидностей мыла, приготовленного по старинным рецептам и только из натурального сырья, разбегались глаза, а от его ароматов - кружилась голова. Рецепты мыла найдены в архивах библиотек и в антикварных изданиях.

Ну а не хотите в телеге и не нужно вам мыла или духов, пожалуйте на спектакль. Актеры зарайского народного театра "Сказка" отыграли сцены из "Дядюшкиного сна", выпускник театральной школы Олега Табакова Антон Орлов подарил всем замечательное чтение отрывков из произведений Достоевского, в которых так явно проглядывают пейзажи, характеры и события Дарового. А тех, кто не театрал, закрутили, завертели в орнаментальных хороводах участники ансамбля русской традиционной музыки "Ромода". А еще артисты порадовали изумительным пением: исполнили крестьянские песни южнорусского региона и Тульской области и несколько вариантов старинной песни "Последний день красы моей…", которую Федор Достоевский слышал в Омском остроге и упоминал потом в "Записках из мертвого дома".

Второй год на фестиваль "Липец" приезжает проект "Литературное варенье" и второй раз на его площадке было многолюдно и оживленно. И вкусно. Угощали Светлана и Олег Колесниковы вареньем из липового цвета, собранного в усадьбе с вековых лип. Авторы проекта рассказали о традициях русского чаепития, усадебной жизни и об особенностях мещанского, купеческого и дворянского застолий и, конечно, о кулинарных пристрастиях Федора Михайловича Достоевского. А уж он знал толк в хорошей еде. Приготовили и сюрприз - любимое писателем сухое Киевское варенье, или балабушки. Это засахаренные ягоды и фрукты, которые готовятся долго, но результат того стоит. Не зря же оно было на чайных столах вельможных особ и великих литераторов.

За 5 лет существования проекта Колесниковы посетили десятки музеев и усадеб, перелопатили огромное количество литературы - воспоминаний, поваренных книг, книг о традициях чаепитий и сервировке столов, истории российского фарфора. А уж сколько литров варенья сварили! Прямо там и подсчитали - почти 500. И восстановили более 40 старинных рецептов. Сколько тайн и секретов узнали - кто из литераторов был сладкоежкой, кто привередой, а кто и попросту обжорой.

Липовое варенье, действительно, получилось необычным и вкусным - цвета молочного янтаря, тягучее, как мед, и изумительно пахнущее липой. По словам Светланы Колесниковой, варенье вкусное, потому, что добавила она туда прохлады липовой аллеи, аромата луговых трав, капельку тумана, висящего по утрам над усадебным прудом и чуть-чуть своей души.

Праздник закончился, посетители не спеша расходились. На прощание фотографировались у памятника великому Достоевскому и старались вобрать в себя побольше этой удивительной атмосферы.

Сторож закрыл ворота, и на мгновение показалось, что на усадебной лужайке деревенские ребята играют с барчуками в лапту. А потом послышалось: "Федька, айда карасей ловить!"

"О мое милое детство!.. Тогда на небе было такое ясное солнце и так резво, весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса… Что за чудный был сад, в этот сад мы ходили гулять, а за садом был большой, сырой лес, где мы, дети, раз заблудились… Золотое, прекрасное время!" (Достоевский)