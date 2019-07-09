В Польше начинается волна протестов против реформы образования, следствием которой стала нехватка мест в школах в следующем учебном году.

До сих пор польская начальная школа включала в себя шесть классов. За ней шла гимназия - три класса, которые, как правило, находились в отдельном здании. У тех, кто хотел продолжать учебу, был выбор: лицеи, колледжи и профессиональные училища. Два года назад в правящей в стране партии "Право и справедливость" пришли к выводу, что детям комфортнее все время учебы находиться в одном и том же здании с одними и теми же педагогами, поэтому гимназии упразднили, а к начальной школе прибавили два класса.

И вот гром грянул. Из-за того, что обязательное образование в Польше стало на один год короче - 8 лет вместо 9, в этом году в польские лицеи поступают и те, кто заканчивает гимназию, и те, кто пошел в школу через год и кто учится по новой системе в 8-м классе. То есть конкурс при приеме в два раза больше, чем обычно.

Неудивительно, что сейчас, когда образовательные учреждения начали публиковать списки набранных учеников, выяснилось, что тысячам польских детей просто не хватило мест. Прежде всего речь идет о хороших лицеях, куда традиционно высокий конкурс. Например, в Кракове в такие старшие школы не попали две с половиной тысячи учеников, в том числе дипломированные отличники. А в Ольштыне 800 детей вообще не попали в школу и пока не смогут продолжить образование. Но самая напряженная ситуация складывается в Варшаве, где, по неофициальным данным, озвученным директором одного из лицеев Марчином Конрадом Ярошевским в эфире телеканала TVN24, не хватает 3,4 тысячи мест, а в желаемые школы не смогли попасть семь тысяч учеников. Детей, которым не хватит мест в желаемых лицеях, будут распределять по училищам и техникумам. "Теперь родители говорят детям: мы согласны, чтобы ты год ничего не делал, но не ходи в школу, которая тебе не подходит. Это катастрофа!" - оценил ситуацию президент Cоюза учителей Польши Славомир Броняж.