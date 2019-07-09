В России к 2024 году обновят половину приборной базы научных организаций

Сегодня даже в академических институтах доля устаревшего оборудования достигает 70 процентов. Понятно, что на архаичном оборудовании невозможно конкурировать с ведущими научными центрами мира. Неслучайно обновление приборной базы названо одной из главных целей национального проекта "Наука".

В 2019 году ведущие организации академического сектора получат на это 4,35 млрд рублей. Уже начался отбор заявок в рамках пилотного проекта. Получить новую технику смогут более 120 институтов, которые на выигранный по конкурсу грант должны достичь целевых показателей.

Максимальная величина гранта, которую может получить одна организация, составляет 285 млн рублей, минимальная - 1 млн рублей. В 2019 году свыше 100 млн рублей получат 8 ведущих академических институтов, от 50 до 100 млн 19 организаций, от 1 до 50 млн рублей более 90 ведущих организаций академического сектора науки.

Что касается других участников проекта "Наука", они включатся в обновление приборной базы, начиная с 2020 года. Это касается вузов и ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Объем бюджетных средств, планируемый к распределению на 2020-2024 годы, составляет 84,54 млрд рублей.

По словам главы Минобрнауки РФ Михаила Котюкова, в 2019 году реализация пилотного проекта позволит обновить приборную базу ведущих организаций академического сектора примерно на 7 процентов.