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09.07.2019 17:13
Рубрика: Экономика

Бинты вне конкурса

Госзакупки медизделий ограничили
Текст: Марина Гусенко
Список импортных медизделий и медицинского оборудования, госзакупки которых запрещены в нашей стране, расширен. В нем стало больше на 14 позиций.

Поправки в постановление правительства об этом 9 июля вступили в силу.

Среди новых пунктов - аппараты и комплексы гамма-терапевтические контактной лучевой терапии, ультразвукового сканирования, искусственной вентиляции легких. А также эндопротезы суставов, интраокулярные линзы, микроисточники с йодом-125, клейкие перевязочные материалы, остеопластические хирургические материалы. И еще медицинские кровати, бинты марлевые, абсорбирующее белье - подгузники за исключением размера XS (сверхмалые), антисептические и дезинфицирующие препараты.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как отмечают в Минпромторге России, все эти медицинские изделия и оборудование изготавливаются в России в достаточном количестве и надлежащего качества. Каждое изделие их списка производится как минимум двумя компаниями.

Постановление, которое подкорректировали, расширив список "запрещенных" для госнужд импортных медизделий, было принято в 2015 году. На момент его принятия доля отечественных медизделий на российском рынке этих товаров составляла 18,2 процента. По итогам 2018 года она составила 22,8 процента.

Предполагается, что ограничение госзакупок импортных медизделий станет стимулом для развития их производства в России.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минпромторг
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