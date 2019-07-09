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09.07.2019 15:22
Рубрика: Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Гражданам с ограниченными возможностями больше не придется подтверждать инвалидность на бумажном носителе. Справку для получения социальной поддержки и госуслуг можно будет подавать в профильные органы в электронном виде. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в третьем чтении.

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Согласно документу, отвечать за предоставление указанных сведений будет Пенсионный фонд. Предполагается, что услуга будет осуществляться безвозмездно в электронной форме, а также с использованием единых форматов и средств криптографической защиты информации.

Как ранее отметил председатель ГД Вячеслав Володин, изменение коснется более 11 миллионов россиян. "Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации", - отметил спикер Госдумы.

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России. "После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию", - цитирует РИА Новости слова председателя нижней палаты парламента.

Закон должен вступить в силу с 1 июля следующего года.

Общество Соцсфера Соцзащита Законодательная власть Госдума Господдержка инвалидов
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