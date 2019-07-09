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В Сеть утекли данные о новом смартфоне Sony Xperia 20

09.07.2019,  
11:38
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: sonymobile.com Фото: sonymobile.com
Фото: sonymobile.com

В интернете появились подробности о новом смартфоне от Sony.

Xperia 20 не сильно отличается внешне от предыдущей модели. Однако "начинка" гаджета иная.

Как уточняет портал IT Home, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Xiaolong 710 (в Sony Xperia 10 был SoC Snapdragon 630). Объем оперативной памяти - 4 либо 6 ГБ, встроенной - 64 или 128 ГБ.

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Гаджет получит 6-дюймовый ЖК-дисплей с соотношением 21:9, основную двойную камеру на 12 миллионов пикселей и одинарную фронтальную. Размер новнинки - 158 х 69 х 8,1 мм, толщина камеры - 9,8 мм.

Уточняется, что Sony Xperia 20 выйдет, скорее всего, осенью.

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