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В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, ломающую мозг

09.07.2019,  
11:05
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В интернете вызвала ажиотаж очередная оптическая иллюзия. Пользователь naem опубликовал на своей странице в Twitter фото, на котором, на первый взгляд, запечатлен вечерний пейзаж.

"Если вы можете увидеть здесь пляж, океан и небо, камни и звезды, значит, вы художник. Но это не картина, а нижняя часть автомобильной двери, которую нужно отремонтировать", - написал автор фото.

Далеко не все пользователи смогли сразу же распознать в "морском пейзаже" дверь автомобиля и даже не поверили автору. naem посоветовал им сосредоточиться на темной части фото. Повреждения на двери в нижней части создают иллюзию, что это кромка воды и песок.

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"Вы должны опубликовать другую картинку, чтобы доказать, что это автомобиль. Я вижу только пляж", - заявил один из микроблогеров.

И таких комментариев в ленте оказалось множество. 

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