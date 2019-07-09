В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, ломающую мозг

В интернете вызвала ажиотаж очередная оптическая иллюзия. Пользователь naem опубликовал на своей странице в Twitter фото, на котором, на первый взгляд, запечатлен вечерний пейзаж.

"Если вы можете увидеть здесь пляж, океан и небо, камни и звезды, значит, вы художник. Но это не картина, а нижняя часть автомобильной двери, которую нужно отремонтировать", - написал автор фото.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS — nayem (@nxyxm) 2 июля 2019 г.

Далеко не все пользователи смогли сразу же распознать в "морском пейзаже" дверь автомобиля и даже не поверили автору. naem посоветовал им сосредоточиться на темной части фото. Повреждения на двери в нижней части создают иллюзию, что это кромка воды и песок.

"Вы должны опубликовать другую картинку, чтобы доказать, что это автомобиль. Я вижу только пляж", - заявил один из микроблогеров.

Debiste postear otra foto con un mayor ángulo para demostrar el bendito porton de auto. Yo solo veo la playa jajaja — MIGUEL (@the_mickeytaz) 6 июля 2019 г.

И таких комментариев в ленте оказалось множество.