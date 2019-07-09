В следующем году Apple выпустит четыре iPhone. Вот какими они будут

В 2020 году компания Apple представит четыре новых модели iPhone. Три из них получат поддержку сетей 5G, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение аналитиков J.P. Morgan.

По данным экспертов, три "старшие" модели обзаведутся экранами OLED с диагоналями 5.4, 6.1 и 6.7 дюйма. Бюджетный iPhone 2020 года будет схож по размерам с iPhone 8 и получит обычный (не OLED) дисплей, а также не будет поддерживать работу в сетях 5G.

Еще одной особенностью более дорогих моделей станет обновленная камера Time of Flight, использующая технологии 3D-сканирования для более глубокой интеграции с виртуальной и дополненной реальностью (VR и AR).

Согласно оценкам J.P. Morgan, в 2019 году Apple продаст 180 миллионов iPhone. В 2020 году этот показатель достигнет 195 миллионов устройств.