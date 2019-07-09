Парламент - один из старейших политических институтов в мире. Сегодня именно парламенты принимают на себя ответственность за преобразования, необходимые для будущего. Здесь нет никакого парадокса, парламент обеспечивает механизм публичного диалога и демократического представительства интересов, верховенства права и защиты прав граждан.

Именно эти принципы становятся сегодня все более востребованными, в том числе и в международной политике. И именно они объединяют сегодня все больше и больше людей во многих странах, готовых совместно работать, действовать для достижения общих целей развития.

Мы убедились в этом в ходе завершившегося на днях в Москве Международного форума "Развитие парламентаризма", который объединил парламентариев и экспертов из 132 государств мира, в том числе 41 спикера и 31 вице-спикера национальных парламентов, представителей 12 международных парламентских организаций, в общей сложности - 850 парламентариев и экспертов из всех регионов мира.

Это уже второй форум, проводимый по инициативе Государственной Думы. Формат оказался востребованным, вызвал большую заинтересованность со стороны зарубежных коллег. За прошедший год число участников на уровне глав парламентов выросло вдвое. И если ранее еще могли возникать вопросы, насколько вообще может быть интересна тема развития парламентаризма, то сегодня ответ более чем очевиден.

Расширение межпарламентского диалога в современном мире необходимо и в его развитии перед нами стоят совершенно конкретные задачи.

Первая задача - необходимость преодоления кризиса международного права, что возможно только на основе коллективных, а не односторонних решений. И с опорой на такие важнейшие принципы, как равноправный диалог и невмешательство во внутренние дела других государств.

Мы живем в правовом мире. Таким, будем надеяться, он останется и в будущем. Речь идет в первую очередь о наднациональном регулировании вопросов, международном праве.

Однако сегодня одной из наиболее опасных тенденций мировой политики является целенаправленный подрыв и демонтаж институтов международного права. Такие фундаментальные принципы Устава ООН, как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела других государств, зачастую оказываются отодвинуты на задний план или вообще не учитываются.

Феномен нарастания конфронтации, "торговых" и "санкционных" войн, навязывание США экстерриториального законодательства под видом легитимной нормы - это попытки самозванно наделить себя правом устанавливать для других членов мирового сообщества собственные нормы, правила и модели социально-политического устройства. По сути, это не что иное, как разгул бесправия, с другой стороны - здесь явно проступают черты явления, которое можно определить как "правовой империализм".

Эту ситуацию необходимо воспринимать со всей серьезностью еще и потому, что на фоне научного, технологического, экономического прогресса разрушение общей правовой системы угрожает отбросить мир назад. В те далекие эпохи, когда международные отношения находились в том "естественном состоянии", которое, как мы помним, Томас Гоббс определял как "войну всех против всех".

Не только для России, но и для подавляющего большинства мирового сообщества такие угрозы мировой стабильности категорически неприемлемы. Вот почему диалог о преодолении кризиса международного права все чаще оказывается в центре внимания парламентариев, поскольку в решении этой задачи ключевое значение имеет именно законодательная работа. Как подчеркнул в своем обращении к участникам Форума президент России В.В. Путин, "законодательное регулирование есть и будет базовым фактором идущих в мире трансформаций".

С этими глобальными трансформациями тесно связана вторая задача межпарламентского диалога. Движение мира в сторону многополярности - объективная тенденция, в основе которой собственные национальные интересы стран, право народов самостоятельно определять приоритеты своего развития, возрождение ценностей суверенитета. Поэтому многополярность требует максимального согласования интересов, а значит - парламентских механизмов обсуждения и принятия решений, поскольку именно они обеспечивают учет и уважение всех мнений.

Парламент обеспечивает механизм публичного диалога и демократического представительства интересов, верховенства права и защиты прав граждан

Присущее каждой стране право на свой путь развития, суверенитет, собственную демократическую модель должно быть защищено и гарантировано. И здесь прямая коммуникация между национальными парламентами разных стран - это действенный инструмент, подкрепленный волей избирающих свои парламенты людей. В соответствии с резолюцией 136-й Ассамблеи МПС парламентам принадлежит особая роль в деле обеспечения невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

В этой связи встает вопрос эффективности межпарламентского сотрудничества. Раскрыть его разносторонний потенциал можно, только освободившись от ряда накопленных системных проблем и сдерживающих факторов.

Один из них - беспредметность некоторых межпарламентских контактов, так называемый "парламентский туризм". Это досадное явление, оно дискредитирует парламентаризм, обладающий уникальными возможностями и способный при ответственном использовании приносить значительные практические результаты.

Другая, еще более опасная крайность - это политизация межпарламентских институтов, попытки их превращения в арену блоковой конфронтации, дискриминации, а иногда и прямых провокаций радикалов, как в случае с произошедшим недавно вопиющим инцидентом в ходе сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

Искусственный перенос конфронтационных подходов на межпарламентское измерение, по-видимому, продиктован стремлением через народных избранников вовлечь в конфронтацию сами народы. С этой целью нередко инициируется принятие контрпродуктивных политических заявлений, которые никому не интересны и, более того, не отражают объективный общественный запрос в странах-участницах. В результате получаем пустую, негативную и политизированную повестку, интересную только отдельным политическим силам, работающим на разъединение международного парламентского сообщества.

Вячеслав Володин: Формат Международного форума "Развитие парламентаризма" оказался востребованным, вызвал большую заинтересованность со стороны зарубежных коллег. Фото: Фото-служба Государственной Думы РФ

Здесь характерен пример ПАСЕ, которая создавалась, чтобы служить площадкой для общеевропейского межпарламентского диалога, обмена различными видениями и предложениями о развитии европейского континента, его настоящем и будущем. Предполагалось, что ПАСЕ станет оплотом принципов парламентаризма. И вряд ли кто-то мог представить, что именно ПАСЕ однажды так далеко отойдет от положений Устава Совета Европы и превратится в "слабое звено" системы межпарламентских институтов. Что именно в ПАСЕ в практику войдут дискриминационное лишение прав национальных делегаций, блокирование конструктивного диалога и административное "затыкание рта оппонентам".

Недавно в ПАСЕ возобладал здравый смысл. Наконец-то принята резолюция о гарантиях прав национальных делегаций голосовать, выступать и участвовать в Ассамблее, на чем мы настаивали все последние годы.

Однако приветствуя это решение, мы тем не менее понимаем, что политизированность ПАСЕ далеко не преодолена. Так, навязываемый России мониторинг ПАСЕ также, по сути, является дискриминационным. Его пытаются представить как оговорку, создать иллюзию неполноценности возвращения полномочий российской делегации. Подобного рода мелкие уловки не делают чести их инициаторам и отнюдь не способствуют тому, чтобы ПАСЕ как европейский институт преодолела наконец собственный глубокий кризис.

Мы хотим, чтобы национальные парламенты и межпарламентские структуры были более эффективны, лучше слышали людей, отстаивали их интересы, чтобы было больше возможностей эффективно транслировать свои национальные приоритеты на межпарламентской площадке. Для этого как раз и необходимо в межпарламентском диалоге исходить из приоритетов согласования интересов, учета и уважения всех мнений.

Без этого мы не решим третью задачу межпарламентских отношений - обеспечивать представительство интересов граждан наших стран и укреплять взаимное доверие.

Парламентарии избраны для того, чтобы представлять интересы и выражать волю народов, своих избирателей. Очевидно, что люди в разных странах мира вовсе не хотят кризисов, конфликтов, конфронтации. Поэтому важно и на межгосударственном уровне, и на уровне интеграционных объединений не допускать роста конфликтного потенциала, содействовать гармонизации отношений.

Сегодня в мире ощущается явный запрос на поиск объединяющих тем и повесток для продвижения более справедливого и демократичного мироустройства, преодоления бедности и неравенства, эффективного сотрудничества в интересах устойчивого развития и благополучия народов. И парламентская дипломатия востребована в сегодняшнем мире как эффективный канал для продвижения такой партнерской логики.

Например, вопросы содействия законодателей активизации российско-африканского сотрудничества предметно обсуждались на состоявшейся в рамках Форума "Развитие парламентаризма" конференции "Россия-Африка". Она вызвала огромный интерес со стороны парламентариев африканских стран и стала вкладом в подготовку первого в истории саммита "Россия-Африка", который состоится 24 октября этого года в Сочи, идея проведения которого была озвучена президентом России В.В. Путиным год назад в ходе десятого саммита БРИКС.

Многополярность требует максимального согласования интересов, а значит - парламентских механизмов обсуждения и принятия решений, поскольку именно они обеспечивают учет и уважение всех мнений

Большие возможности межпарламентского сотрудничества хорошо видны на примере нашей четвертой задачи - совместного противодействия глобальным угрозам. Одна из таких угроз - международный терроризм. Одержать верх над этим опаснейшим явлением можно только общими усилиями всех без исключения государств.

Конкретная задача законодателей - "герметично" закрыть "лазейки" в правовом регулировании разных стран, которыми пользуются террористы. Например, отдельные террористические организации могут признаваться террористическими в одних странах и легально существовать в других. Это недопустимо. Необходимо выработать одинаковую трактовку, определение террористических организаций, стремиться к созданию единого реестра террористических организаций.

В рамках ПА ОДКБ проводится большая работа по гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ и созданию законодательных условий для формирования единого списка организаций, признанных террористическими. Этот практический пример эффективной работы по гармонизации антитеррористического законодательства в рамках региональной межпарламентской структуры может быть ориентиром и для других международных парламентских институтов.

В более широком контексте борьбы с причинами терроризма и экстремизма парламентарии также обладают широкими возможностями содействовать мирному урегулированию конфликтов, постконфликтному восстановлению и стабилизации, в том числе на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В этом же ряду - борьба с такими угрозами, как незаконная миграция и наркотрафик. Депутаты на этом направлении работы обладают широкими возможностями, которые должны быть реализованы. В целом обмен опытом национального регулирования, сближение и гармонизация законодательств там, где это действительно необходимо, являются базисом вклада народных представителей в противодействие всем глобальным угрозам.

Наконец пятая, но, пожалуй, одна из самых актуальных задач межпарламентского диалога - формирование правовой базы будущего при переходе мировой экономики и социального развития в новую цифровую эпоху.

Это направление становится сегодня одним из магистральных в межпарламентском сотрудничестве. Здесь особенно важны обмен передовыми правовыми формулами, лучшими практиками, совместная выработка эффективных законодательных решений и единых подходов. При этом уже состоявшиеся дискуссии на Форуме "Развитие парламентаризма" подтверждают общее понимание мировым парламентским сообществом базового ориентира законодателей в цифровую эпоху - в основе ее должен остаться человек и его права.

Развитие новых технологий диктует необходимость защиты цифрового суверенитета. Целые страны, в том числе Россия, становятся жертвами атак на объекты критической инфраструктуры. Многие государства сталкиваются с попытками кибервмешательства во внутренние дела, в том числе и в информационные и политические процессы. В частности, серьезный фактор дестабилизации представляет собой распространение недостоверной информации и "фальшивых новостей". Это - очередная угроза для базовых традиционных ценностей, лежащих в основе всех институтов социального взаимодействия. Кроме того, "фальшивые новости" могут использоваться в качестве нацеленной дезинформации для экономических войн и силовых провокаций. Ответ на эти вызовы также находится в плоскости правового регулирования.

С другой стороны, важной темой межпарламентского диалога остаются вопросы влияния цифровых технологий на политическую сферу, парламентскую деятельность, законотворческую практику. Все это в перспективе может модернизировать и обогатить демократию новыми инструментами прямого волеизъявления, интерактивного участия граждан в принятии решений, помочь формировать современную, отвечающую интересам людей правовую базу. И, в конечном счете, повысить открытость и укрепить легитимность демократических институтов.

Мы хотим, чтобы национальные парламенты и межпарламентские структуры были более эффективны, лучше слышали людей, отстаивали их интересы, чтобы было больше возможностей эффективно транслировать свои национальные приоритеты на межпарламентской площадке

В столь стремительно меняющемся мире законодателям особенно важно действовать на опережение, продвигать инновационное национальное и международное правовое регулирование, предвосхищая перемены. Именно парламентам предстоит в ближайшие годы сделать очень многое, чтобы обеспечить законодательную базу для технологического развития своих стран и одновременно найти устойчивые международно-правовые подходы к гармонизации правового регулирования в сфере цифровых и других прорывных технологий.

Все задачи развития межпарламентского диалога, о которых шла речь в этой статье, и были в центре внимания работы Форума "Развитие парламентаризма". Состоялся обстоятельный и содержательный разговор. Прозвучало много новых идей. Благодаря открытости и демократичности Форум становится эффективной площадкой по укреплению взаимодействия парламентов разных стран.

Но главное - обсуждая вопросы развития парламентаризма, мы хотим подчеркнуть, что все мы разные, но в этом как раз и наше преимущество. Только уважая многообразие традиций, культур, региональной специфики и интересов каждого участника, мы сможем обеспечить развитие наших стран.