Вильфанд: В России может быть неурожай гречихи

Агрометеорологи прогнозируют снижение в этом году урожая гречихи из-за поздних сроков посевной кампании.

Как сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на юге Западной Сибири, в Алтайском крае ее очень поздно посеяли, так как там весной были неподходящие погодные условия. Вплоть до ночных заморозков.

"Примерно через месяц можно будет давать прогноз, но очень большая вероятность, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году", - отметил Вильфанд.

В целом же урожаи зерновых в этом году ожидаются больше, чем в прошлом году примерно на 2-5 процентов.