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09.07.2019 13:49
Рубрика: Экономика

Вильфанд: В России может быть неурожай гречихи

Текст: Ольга Игнатова

Агрометеорологи прогнозируют снижение в этом году урожая гречихи из-за поздних сроков посевной кампании.

Как сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на юге Западной Сибири, в Алтайском крае ее очень поздно посеяли, так как там весной были неподходящие погодные условия. Вплоть до ночных заморозков.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Примерно через месяц можно будет давать прогноз, но очень большая вероятность, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году", - отметил Вильфанд.

В целом же урожаи зерновых в этом году ожидаются больше, чем в прошлом году примерно на 2-5 процентов.

Экономика АПК Наука и образование Гидрометцентр РФ
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