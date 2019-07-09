Власти Испании взяли на себя финансирование детских минисадов

Власти Галисии, региона на северо-западе Испании, взяли на себя финансирование детских минисадов, которые организуют профессиональные преподаватели у себя дома. На сегодняшний день в рамках этого уникального для пиренейского королевства эксперимента на территории автономии создано уже 61 учреждение, готовое взять на себя заботу о малышах, пока их родители на работе. Необходимость в подобных услугах возникла в небольших населенных пунктах, с населением менее 500 человек, где нет ни одного государственного или частного детского сада, а иногда и даже школы.

Ранее родители, не имеющие возможности оставаться с ребенком дома, были вынуждены переезжать в крупные города, чтобы обеспечить свое чадо всем необходимым для развития. Теперь же они могут перепоручить воспитание профессионалу, который живет буквально в соседнем доме.

Как отмечает президент Ассоциации матерей на день Инес Гамес, небольшие группы детей (максимум пять) позволяют "лучше удовлетворить потребности самых маленьких", при этом они воспитываются фактически в домашних условиях. "В таком возрасте им нужна домашняя обстановка, а не официальное учреждение. Когда вместе собирается много детей, им становится хуже, они нервничают. Здесь же у них нет стресса", - говорит Гамес.

Для организации минисада власти предъявляют минимальные требования: дом должен быть хорошо освещен, иметь систему вентиляции и кондиционирования и площадь более 20 квадратных метров. Желающие заняться подобным бизнесом должны иметь профессию, связанную с уходом за детьми, хотя эта возможность открыта и для других, нужно лишь пройти специальные курсы длительностью 400 часов.

Власти со своей стороны готовы выделить 15 тысяч евро на адаптацию дома и выплачивать 19,6 тысячи евро в год в виде зарплаты (1600 евро в месяц). Родителям услуги минисада не будут стоить ни цента, они могут лишь помогать ему продуктами питания и памперсами.