Новости

Как отличить звонок мошенника от звонка из банка 15:52
"Американская история ужасов" осталась без Сары Полсон и Эвана Питерса 15:52
Lifan привезет в Россию новые модели 15:48
Житель Башкирии получил 4 года за попытку сбыть партию наркотиков 15:48
Путин прокомментировал введение санкций в отношении Грузии 15:47
В челябинский офис "Красного и белого" пришли с обысками 15:40
В Кирове завели дело о падении рабочего со строящегося дома 15:32
Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 15:30
Рапота: Постком готов обсуждать вопросы интеграции с рабочей группой 15:30
В России упростили процедуру получения инвалидности 15:22
Лавров: В Евроатлантике накопилось значительное число гуманитарных проблем 15:22
В Китае найдены длинные черепа возрастом 12 тысяч лет 15:22
Пассажира рейса Рига - Калининград задержали за курение в самолете 15:20
Власти Испании взяли на себя финансирование детских минисадов 15:19
Оборот банды "серых" банкиров в КБР составил 3 млрд рублей 15:17
В Удмуртии погиб парашютист, совершивший более 300 прыжков 15:17
Рейтинг Трампа достиг рекордной отметки 15:13
В Крыму над пещерой у трассы "Тавриды" смонтируют 130-метровую плиту 15:10
Renault начала продажи еще одной новинки в России 15:00
В России к 2024 году обновят половину приборной базы научных организаций 14:57
Кудрин предупредил об опасности быстрого роста потребкредитования 14:55
ОАЭ выводит войска из Йемена по "стратегическим причинам" 14:53
Володин: Грузинское вино не может конкурировать по качеству с российским 14:50
Темнокожий комик-культурист предложил себя на роль отца русалочки 14:41
Петербуржцев призвали обращаться на "горячую линию" при подтоплениях улиц 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 15:19
Рубрика: В мире

Власти Испании взяли на себя финансирование детских минисадов

Текст: Юрий Когалов

Власти Галисии, региона на северо-западе Испании, взяли на себя финансирование детских минисадов, которые организуют профессиональные преподаватели у себя дома. На сегодняшний день в рамках этого уникального для пиренейского королевства эксперимента на территории автономии создано уже 61 учреждение, готовое взять на себя заботу о малышах, пока их родители на работе. Необходимость в подобных услугах возникла в небольших населенных пунктах, с населением менее 500 человек, где нет ни одного государственного или частного детского сада, а иногда и даже школы.

Ранее родители, не имеющие возможности оставаться с ребенком дома, были вынуждены переезжать в крупные города, чтобы обеспечить свое чадо всем необходимым для развития. Теперь же они могут перепоручить воспитание профессионалу, который живет буквально в соседнем доме.

Фото: iStock
В Петербурге мамы, не получающие алименты, не будут платить за детсад

Как отмечает президент Ассоциации матерей на день Инес Гамес, небольшие группы детей (максимум пять) позволяют "лучше удовлетворить потребности самых маленьких", при этом они воспитываются фактически в домашних условиях. "В таком возрасте им нужна домашняя обстановка, а не официальное учреждение. Когда вместе собирается много детей, им становится хуже, они нервничают. Здесь же у них нет стресса", - говорит Гамес.

Для организации минисада власти предъявляют минимальные требования: дом должен быть хорошо освещен, иметь систему вентиляции и кондиционирования и площадь более 20 квадратных метров. Желающие заняться подобным бизнесом должны иметь профессию, связанную с уходом за детьми, хотя эта возможность открыта и для других, нужно лишь пройти специальные курсы длительностью 400 часов.

Власти со своей стороны готовы выделить 15 тысяч евро на адаптацию дома и выплачивать 19,6 тысячи евро в год в виде зарплаты (1600 евро в месяц). Родителям услуги минисада не будут стоить ни цента, они могут лишь помогать ему продуктами питания и памперсами.

В мире Европа Испания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла заявление о мерах воздействия на Грузию
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Китай призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко
Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма