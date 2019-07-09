Во Флориде на испытательной площадке SpaceX произошел пожар

На площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывает компания SpaceX, вспыхнул пожар. Инцидент произошел в понедельник в городе Коко (штат Флорида).

Пожар был небольшой и его удалось ликвидировать за несколько минут, пишет газета Florida Today, ссылаясь на секретаря компании Джеймса Глисона. Сообщается также, что никто не пострадал, однако оборудованию нанесен ущерб в размере 50-100 тысяч долларов.

Предполагается, что причиной возгорания стали неполадки в электрооборудовании, пишет ТАСС.

Корабль Starship планируют использовать как верхнюю ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.