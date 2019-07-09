9 июля пленум Верховного суда России обсудил проекты двух постановлений, объясняющих тонкости проведения судебной реформы.

С 1 октября должны начать работу отдельные кассационные и апелляционные суды. При этом меняются и многие правила рассмотрения кассационных жалоб. В частности, теперь кассационные суды начнут рассматривать абсолютно все дела. Пока - последние месяцы - действует выборочная кассация, когда суд отбирает жалобы.

Есть и другие важные нововедения. Меняются штрафы за нарушения в зале суда. В исках обязательно должны быть указаны уникальные данные ответчика, например ИНН или СНИЛС, чтобы потом, в случае победы, не возникло трудности при взыскании долга. Раньше порой случалась путаница: приставы приходили к двойникам штрафников, людям, чьи инициалы и даты рождения совпадали с проигравшими суд. Компьютеры указывали не на тех.

Сейчас Верховный суд готовит судам разъяснения на переходный период: как после 1 октября быть с делами, которые уже рассматриваются? Ведь некоторые правила изменились, надо ли начинать рассмотрение заново из-за того, что дело начиналось по другой процедуре, потерявшей силу?

"Является важным, что Верховный суд четко разграничивает период действия старых и новых норм процессуальных кодексов, - пояснил адвокат Вячеслав Голенев. - В частности, следует обратить внимание на разъяснения о сохранении всего того уровня гарантий для участников судопроизводства, который предусматривался старыми, "дореформенными" процессуальными нормами, если их иск был подан до вступления в силу новых норм".

Например, если в исковом заявлении, поступившем до 1 октября, не указаны индивидуальные идентификаторы ответчика - тот же ИНН, заявление все равно примут к рассмотрению.