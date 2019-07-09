Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке

Сразу два высокопоставленных региональных чиновника стали фигурантами уголовного дела.

Следователи Следственного комитета России по Республике Башкортостан по материалам управления ФСБ России возбудили уголовные дела против 56-летнего замначальника отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности Управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Олега Хромушкина и директора, фактического руководителя организации, занимающейся проектированием объектов нефтегазовой отрасли.

Обвинения - взяточничество в крупном размере.

По версии следователей, в 2016 и 2017 годах нефтедобывающая компания несколько раз пыталась согласовать в управлении Ростехнадзора планы развития горных работ. Но компании отказали "в связи с допущенными нарушениями при составлении документов". О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки. Естественно, не бескорыстно.

Посредники согласились и заместитель начальника отдела Ростехнадзора сообщил представителю нефтедобывающей компании, что для согласования планов развития горных работ ему необходимо заключить с этой проектной организацией договор. Представитель нефтедобывающей компании согласился и заключил договор на 55 млн рублей.

Эти миллионы перечислили на счета разных организаций, но вывести деньги полностью не удалось. Поэтому на часть обналиченных средств был куплен и передан сотруднику Ростехнадзора автомобиль Mercedes-Benz за 4 млн рублей, также добавили наличность - 1 млн рублей.

Когда представителю нефтедобывающей компании заявили, что нужно заключить еще один, новый договор, по которому надо перечислить еще 25 млн рублей, коммерсант сделал вид, что согласился и пошел в ФСБ с заявлением.