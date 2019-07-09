Новости

Призер Олимпийских игр спас тонущего человека 20:01
Свердловчане поборются за звание лучшего экспортера страны 19:56
ЦРУ пыталось привлечь Клэптона и Родмана к воздействию на Ким Чен Ына 19:51
Распылившего газ в прокуратуре петербуржца отправили под домашний арест 19:40
В песках Сахары откопали сотни древнейших монстров 19:40
Путин назвал "чушью собачьей" российское вмешательство в выборы в США 19:29
Украина обвинила телеканал NewsOne в финансировании терроризма 19:20
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины 19:20
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 24 19:09
Олимпийского чемпиона из Кореи отстранили от состязаний за рукоприкладство 18:57
Вирус Panda атаковал сайт Московской кольцевой железной дороги 18:57
В лагере Приморья отравилась половина детей 18:54
В Севастополе откроют филиал петербургского театрального института 18:51
Неверов: Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции президента 18:43
В Госдуме опровергли информацию о недопуске в театры без кассовых чеков 18:43
Путин попросил помочь потерявшей сознание студентке 18:42
Toyota тестирует автомобиль, работающий от энергии солнца 18:36
Путин рассказал про "эффект эскимо" 18:34
ЦОДД выложил в Сеть адреса всех камер на дорогах Москвы 18:21
Лавров: Предложения о встрече президентов не делают через Facebook 18:09
Темнокожая Ариэль из "Русалочки" привела в ярость Эдгарда Запашного 18:09
Путину показали "умный дом" и новую "Аврору" 17:48
Москва вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог 17:48
В Новгородской области появилось бесплатное такси для ветеранов 17:46
В Сочи в ДТП пострадали трое детей 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 19:20
Рубрика: В мире

Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины

Текст: Алексей Чуриков

В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.

Фото: Vesti.ru
Зеленский запретил украинцам общаться с россиянами

"Всем привет!", - так начал свое видеообращение действующий глава государства, решивший поделиться с украинцами своей новой идеей. "24 августа, в День независимости Украины, у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый", - сообщил Зеленский.

Далее президент Незалежной сообщил, что ему кажется, что лучше было бы в этом году парад не проводить, а запланированные на его проведения средства перечислить военным. "Вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решения выделить 300 миллионов гривен (около 750 млн. рублей) на премии всем нашим военным", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что премии получат солдаты срочной службы, курсанты, сержанты и офицеры. В конце видео Зеленский также пообещал гражданам, что все-таки отмечать День независимости планируется, но мероприятия будут проходить в новом формате.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ "Комсомолец"
В челябинский офис "Красного и белого" пришли с обысками
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко