Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины

В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.

"Всем привет!", - так начал свое видеообращение действующий глава государства, решивший поделиться с украинцами своей новой идеей. "24 августа, в День независимости Украины, у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый", - сообщил Зеленский.

Далее президент Незалежной сообщил, что ему кажется, что лучше было бы в этом году парад не проводить, а запланированные на его проведения средства перечислить военным. "Вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решения выделить 300 миллионов гривен (около 750 млн. рублей) на премии всем нашим военным", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что премии получат солдаты срочной службы, курсанты, сержанты и офицеры. В конце видео Зеленский также пообещал гражданам, что все-таки отмечать День независимости планируется, но мероприятия будут проходить в новом формате.