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09.07.2019 20:41
Рубрика: В мире

Зеленский усилил свою команду ведущим футурологом Украины

Текст: Алексей Чуриков

Президент Украины Владимир Зеленский не перестает удивлять политологов подбором кандидатур в свою президентскую команду. Согласно размещенной на официальном сайте украинского главы информации, новым внештатным советником президента назначен Игорь Новиков, "ведущий футуролог Украины".

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Новый советник Зеленского является главой украинского филиала так называемого "Университета сингулярности", основателями которого являются два американца - изобретатель и футурист Рэй Курцвайл и глава фонда X-Prize Питер Диамандис. На сайте украинского филиала отмечается, что Игорь Новиков "является ведущим докладчиком и футурологом Украины". Так же там указано, что его основной областью исследований является пересечение поведенческой науки, экономики и повествования.

Местные СМИ отмечают, что Новиков, окончивший Лондонскую школу экономики и политических наук, был одним из организаторов мероприятия IForum, на котором выступал тогда еще только победивший на выборах Владимир Зеленский.

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