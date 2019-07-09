Зеленский усилил свою команду ведущим футурологом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не перестает удивлять политологов подбором кандидатур в свою президентскую команду. Согласно размещенной на официальном сайте украинского главы информации, новым внештатным советником президента назначен Игорь Новиков, "ведущий футуролог Украины".

Новый советник Зеленского является главой украинского филиала так называемого "Университета сингулярности", основателями которого являются два американца - изобретатель и футурист Рэй Курцвайл и глава фонда X-Prize Питер Диамандис. На сайте украинского филиала отмечается, что Игорь Новиков "является ведущим докладчиком и футурологом Украины". Так же там указано, что его основной областью исследований является пересечение поведенческой науки, экономики и повествования.

Местные СМИ отмечают, что Новиков, окончивший Лондонскую школу экономики и политических наук, был одним из организаторов мероприятия IForum, на котором выступал тогда еще только победивший на выборах Владимир Зеленский.