Звезды высоко оценили участников детского конкурса на "Славянском базаре"

Юность и музыкальная одаренность покорила не только зрителей, но и председателя международного жюри детского конкурса "Витебск-2019", популярного шведского певца и композитора Боссона. Уровень исполнителей на конкурсе " Славянского базара ", который стартовал накануне, очень высок, признался он по итогам первого концертного дня.

И чем выше планку своих возможностей демонстрируют вокалисты, тем больше эмоционального накала это добавляет и коллегам в профессиональном жюри. Хотя шведский маэстро заранее предупреждает, что лично для него "главным ориентиром служат голос и харизматичность артиста". Образ, конечно, тоже имеет значение, но второстепенное, уточняет он в беседе с местными журналистами. Кстати, несколько лет назад Боссон уже принимал участие в витебском фестивале. И с тех пор у него осталось много приятных воспоминаний, признался он.

Для молодого исполнителя, считает председатель жюри, главное: постараться "полностью раскрыть через песню все свои возможности. А для этого очень важно чувствовать исполняемую композицию сердцем и умение передать свои эмоции зрителям".

Как уже сообщал "СОЮЗ", в первый день конкурсанты исполняли эстрадные песни на языке своей страны. Зажигательным исполнением и сильным вокалом, судя по реакции переполненного зала, порадовали будущие звездочки из Ирландии, Беларуси и Италии. Впрочем, витебская публика, сообщает БЕЛТА, не скупилась на эмоции весь вечер: горячими аплодисментами зрители благодарили каждого артиста.

Высокий уровень мастерства продемонстрировала участница от Казахстана. В гармонии вокального таланта и красочного национального наряда запомнилось и выступление 9-летней Лавалины из Индии. Бурными были овации зала и после выступления белорусского самородка Ксении Галецкой, которая вышла на сцену в тандеме с цимбалисткой Анастасией Ванеевой. Одиннадцатилетняя вокалистка из Синеокой исполнила композицию "Грай". "Надеюсь, все получилось. Огромную поддержку и спокойствие оказали все, кто меня сегодня поддерживал в зале", - поделилась своими впечатлениями о первом выходе на сцену юная исполнительница.

9 июля у молодых исполнителей второй конкурсный день. Всего в этом году Витебск собрал представителей из 21 страны. А в составе жюри - авторитетные музыканты, продюсеры и популярные исполнители из разных стран. Церемония награждения конкурсантов, как уже сообщалось, состоится 11 июля.