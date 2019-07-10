11 июля - официальное открытие "Славянского базара в Витебске"

В этом году международный фестиваль искусств проходит уже в 28-й раз. Невзирая на прохладную погоду (утром всего плюс 10 и дождливо), тысячи гостей уже съехались в Витебск.

Одно из новшеств фестиваля: в рамках феста уличных театров "На семи ветрах" в субботу впервые пройдет акция для влюбленных. Фото: Роман Щербенков

Сцена

13 фур с оборудованием и технической начинкой прислали в Витебск из Москвы для обустройства новой сцены: управляемые световые приборы, создающие рисунки, светодиодные экраны, меряющиеся на сотни "квадратов", 700 метров светодиодной ленты с васильковым узором…

- В этом году мы немного поменяли геометрию сцены, - рассказал директор фестиваля Глеб Лапицкий. - Она приобретет угловатые формы, которые сейчас в тренде. Будут использоваться подъемные механизмы, большие раздвижные полотна светодиодных экранов. Благодаря им сможем создать на сцене какую угодно картинку. Сделаем также входную группу, которая будет отвечать всем современным тенденциям телевизионного эфира.

Афиша

Программа "Славянского базара в Витебске" в этом году составлялась с учетом зрительского мнения. Что хочет публика, то будет у нас - такова позиция дирекции фестиваля. Всего в программе более 120 проектов, включая новинки: первый в истории форума КВН-концерт, Санкт-Петербургский балет на льду и цирковое шоу...

День Союзного государства

В дни фестиваля Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетит мультимодальный промышленно-логистический комплекс "Бремино-Орша" и по традиции музей-усадьбу художника Ильи Репина "Здравнево", что в 15 километрах от Витебска.

В День Союзного государства, 12 июля, состоится возложение цветов к мемориалу в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области. В течение дня гостей ожидает не только концерт: в Витебском художественном музее пройдет однодневная выставка реплики большой императорской короны Российской империи, а также откроется экспозиция одного из древнейших художественных промыслов России - ростовской финифти.

- Союзное государство участвует в проведении "Славянского базара в Витебске" с 2003 года, - напомнила начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Посткома Союзного государства Маргарита Левченко. - Ежегодно предусматривается выделение из бюджета Союзного государства около 25 миллионов российских рублей на организацию и проведение мероприятий. Всего за истекшие годы на эти цели направлено около 500 миллионов. Стало доброй традицией второй фестивальный день, сразу после открытия, посвящать Союзному государству. Кульминацией является концерт "Союзное государство приглашает", и мы стараемся пригласить известных артистов. В этом году отдаем дань памяти и уважения творчеству замечательного белорусского коллектива - ВИА "Песняры", празднующего свое 50-летие.

На сцену выйдут живые легенды - Анатолий Кашепаров и Леонид Борткевич, а также Белорусский государственный ансамбль "Песняры", Валерий Леонтьев, Ольга Кормухина, группа "Сопрано Турецкого", Петр Елфимов и многие другие.

Конкурс

Конечно, главную интригу фестиваля составляют XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019", которые пройдут в обновленном формате. Впервые выступление участников взрослого конкурса пройдет в сопровождении балета Аллы Духовой "Тодес". А председателем жюри станет певица Тамара Гвердцители. К слову, кроме обычных наград, будут вручены специальные призы Парламентского Собрания Союза Беларуси и России - по два спецприза участникам взрослого и детского конкурсов.

Гости на "Славянский базар в Витебске" приезжают целыми семьями. А среди участников в этом году - представители 42 стран мира. Фото: Алексей Столяров

Город мастеров

В этом году традиционный город мастеров соберет самых оригинальных ремесленников, авторов поистине уникальных изделий. Мастера народного творчества будут соревноваться в четырех конкурсах: "Папараць-кветка" (по плетению из соломки), "Витебская мозаика" (по лоскутному шитью), "Салавейка" (по традиционной свистульке) и "Ахурныя мары" - по белорусской вытинанке, искусству вырезания из бумаги.