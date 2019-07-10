Алексей Кудашов возглавил сборную России по хоккею

Кудашов, кстати, входил в тренерский штаб команды и являлся ассистентом главного тренера.

Новый наставник сборной России провел яркую карьеру как игрок. Проявив себя в "Крыльях Советов", в 1993 году он перебрался в Национальную хоккейную лигу. Однако в "Торонто" карьера явно не сложилась, и в 1995 году Кудашов перебрался в Европу, где выступал в чемпионатах Германии и Финляндии. В 1998 году вернулся в Россию. Выступал за "Ак Барс", "Динамо", ЦСКА и "Химик". Став обладателем Кубка Гагарина в 2012 году завершил карьеру.

Тренерскую карьеру Кудашов начал в 2013 году в "Атланте". В мае 2015 года возглавил ярославский "Локомотив", который покинул в октябре 2017 года.

Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил СКА.