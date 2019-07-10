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10.07.2019 20:08
Рубрика: Спорт

Алексей Кудашов возглавил сборную России по хоккею

Текст: Максим Домчев
Федерация хоккея России приняла решение назначить на пост главного тренера национальной команды Алексея Кудашова. По всей видимости, этот шаг стал следствием неудачного выступления российской команды на чемпионате мира в Словакии, где под руководством Ильи Воробьева россияне стали лишь третьими, имея самый звездный состав среди всех участников турнира.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Кудашов, кстати, входил в тренерский штаб команды и являлся ассистентом главного тренера.

Новый наставник сборной России провел яркую карьеру как игрок. Проявив себя в "Крыльях Советов", в 1993 году он перебрался в Национальную хоккейную лигу. Однако в "Торонто" карьера явно не сложилась, и в 1995 году Кудашов перебрался в Европу, где выступал в чемпионатах Германии и Финляндии. В 1998 году вернулся в Россию. Выступал за "Ак Барс", "Динамо", ЦСКА и "Химик". Став обладателем Кубка Гагарина в 2012 году завершил карьеру.

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Тренерскую карьеру Кудашов начал в 2013 году в "Атланте". В мае 2015 года возглавил ярославский "Локомотив", который покинул в октябре 2017 года.

Лучшим достижением в тренерской карьере Кудашова является выход в полуфинал Кубка Гагарина вместе с "Локомотивом" в сезоне-2016/17, в котором клуб из Ярославля уступил СКА.

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