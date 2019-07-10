Брутальный подслеповатый коп-ретроград наконец-то сделал себе операцию на глаза, и тут как назло поступает информация, что бандит, за которым он давно гоняется и который убил его напарницу, должен сегодня осуществить незаконную сделку. Но где и когда - неизвестно, все это требуется разузнать, смотавшись по нескольким адресам. А он же не видит ничего. Поэтому дочка помогает ему вызвать такси через приложение - и по вызову является восточной наружности молодой мужчина Стю.

Этот Стю, обладатель кустистых бровей - типичный неудачник. Он трудится на двух работах, чтобы скопить денег на совместный бизнес со своей зазнобой - фитнес-клуб для женщин. Разумеется, никакой фитнес-клуб ему даром не нужен, он просто безответно влюблен. Она же его исключительно как друга воспринимает. До кучи таксист из него не ахти - слишком болтлив и назойлив, и клиенты то и дело выставляют низкие оценки, что негативно сказывается на рейтинге и, как следствие, на финансовых перспективах.

Заголовок фильма вообще-то составлен из имени его героя и названия известного приложения - Stuber. Но у нас он локализован как "Али, рули". Хотя никакого Али тут в помине нет. Впрочем, такой вариант, более отталкивающий, подходит фильму куда лучше.

Нехитрый замысел следующий. Персонаж Дэйва "Я не буду сниматься в "Форсаже", я предпочитаю хорошее кино" Батисты репрезентует отторгаемый прогрессивно-либеральной общественностью тип мужчин: грубый, самоуверенный, подчеркнуто маскулинный, эгоистичный (зато не белый). Персонаж Кумэйла Нанджиани - наоборот, идеологически правильный, хотя и не без честно признаваемых недостатков: трусливый, но очень толерантный и к женщинам со всем уважением. В ходе совместных приключений они подружатся, многому друг у друга научатся, и тогда, тогда брутальный коп, конечно же, прозреет во всех смыслах.

Помните, в "Дэдпулах" был таксист, который Дэдпула по городу катал? Вот если взять того таксиста и запихнуть его в триллер Майкла Манна "Соучастник" вместо Джейми Фокса, а Тома Круза заменить там на Дэйва Батисту, то как-то так оно и получится. Другой вопрос - зачем делать из "Соучастника" придурковатую комедию с пакистанским комиком и бывшим рестлером. Но, как гласит негласный девиз нынешнего Голливуда, почему бы и нет?

Собственно, ничего экстраординарного-то и не требовалось от Майкла Дауса, режиссера, на комедиях успешно специализирующегося: "Отвези меня домой" - тоже про покатушки, вполне приличный "Вышибала" про хоккей, гротескный романтический ситком "Мужчина ищет женщину", телекомикс "Проповедник". Выжать из несложной и даже, чего уж там, сносной концепции по максимуму драйва - и сойдет. Чай, не на "Оскар" заявляться. Вон и целого Ико Уайса ему в подмогу на роль злодея выделили, главного азиата-акробата современности.

Однако с драйвом как-то не задалось. Погони обставлены без огонька, Ико Уайс задвинут на задний план и за весь фильм произносит ровно одну реплику, а когда он сходится врукопашную с Батистой, который также имеет за могучими плечами бойцовский опыт и зрелищно махать конечностями вроде бы умеет, камера под ручку с монтажом бросаются в дикий безудержный пляс.

Остальное время герои Батисты и Нанджиани - тут уже сценарий подкачал - заняты в основном однообразными взаимными препирательствами: "- Ты размазня и девушки у тебя никогда не будет! - А ты бы с дочкой почаще виделся, чем за преступниками вечно бегать!". Есть с натяжкой парочка удачных шуток, но в целом это не даже не "Дэдпул", скрещенный с "Соучастником", а полнометражная реклама приложения для вызова такси.

То-то и обидно. Немного. Хороших фильмов, посвященных таксистам - уйма: собственно, "Таксист" Скорсезе, "Ночь на Земле" Джармуша, да и бессоновские "Такси" были неплохим развлечением. Тогда как феномен последнего поколения таксистов как следует не изучен. А ведь оно, это поколение, действительно, судя по всему, последнее. Скоро везде будут разъезжать беспилотники, и сама профессия станет историей. Что мы тогда вспомним о тех, кто сидел за рулем, провожая эпоху в закат, со смартфоном у руля? "Али, рули" придется вспоминать. Больше нечего. Кроме, пожалуй, второго "Великого уравнителя". То есть да, совершенно нечего.