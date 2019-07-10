Борьба со спекулянтами: одобрены новые правила продажи билетов в театры

Согласно документу, реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок будет возможна только самим организатором или уполномоченными им предпринимателями на основании договора.

Посредник может установить наценку за услуги в размере не более 10% стоимости билета.

Продажа "лишнего билетика" не запрещается, но только однократная и не выше номинала.

Закон устанавливает порядок информирования зрителей о стоимости билетов и уполномоченных продавцах, условиях возврата. Эти сведения должны размещать на своем сайте организации культуры.

Правила возврата билетов устанавливаются по аналогии с теми, которые действуют на транспорте. За 10 дней до мероприятия зритель сможет вернуть полную стоимость, при сдаче билета не позднее 5 дней до мероприятия - половину его стоимости, в срок от 5 до 3 дней возвращается 30 процентов стоимости.

Если до дня спектакля остается менее 72 часов, организатор вправе не возвращать деньги за билет.

Порядок возврата билетов в связи с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными с болезнью или смертью членов семьи, установит правительство.

В случае отмены или переноса мероприятия по инициатива организатора зритель вправе получить полную стоимость билета.

При этом организации культуры получат возможность не принимать к возврату льготные или приобретенные по специальным программам и акциям билеты, абонементы и путевки.