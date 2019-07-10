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10.07.2019 19:35
Рубрика: Власть

Британия отказала в визе российскому дипломату

Текст: Юрий Когалов

В посольстве России в Лондоне назвали дикостью ситуацию с отказом в выдаче виз лицам, аккредитованным на конференцию по свободе СМИ. Как уточнили в дипмиссии, с этой проблемой столкнулись не только российские журналисты, но и представитель МИД РФ.

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"Известно, что визы для сотрудников, направляющихся в командировки, являются одной из проблем текущих российско-британских отношений. Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико. Британцы сами пригласили российскую сторону принять участие в конференции, сами аккредитовали российского делегата, а затем сами же не выдали ему визу, сорвав поездку", - отметили в посольстве.

Как напомнили дипломаты, прежде подобным поведением "славились" США, не допуская официальных представителей отдельных стран на мероприятия ООН, штаб-квартира которого находится в Соединенных Штатах. Теперь этому примеру следует и Британия, сблизившаяся с бывшей колонией на фоне приближающегося Brexit.

В российском представительстве выразили сожаление в связи с выбранным Лондоном путем, который ведет к все новым нарушениям международного права и общепринятых норм дипломатического общения.

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Ранее британские организаторы "глобальной конференции по свободе СМИ" уже отказали в аккредитации представителям телеканала RT. В качестве причины была указана якобы исчерпанная квота на количество представителей СМИ, приглашаемых на мероприятие. Затем посыпались обвинения в распространении дезинформации.

Как обратили внимание в посольстве РФ, сама подготовка к конференции было организована некорректно, итоговый документ, как известно уже сейчас, готовится узкой группой стран в атмосфере секретности, приглашенные делегации к нему недопущены. "Нельзя придумать лучшей иллюстрации истинного положения со свободой СМИ в Великобритании", - подчеркнули в посольстве.

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