Дарья Жук снимет фильм на студии имени Горького

Киностудия имени Горького запускает новый проект - фильм "Чужими глазами" белорусского режиссера Дарьи Жук.

Первой заметной лентой Дарьи стала полнометражка "Хрусталь" - о "лихих 90-х". Мировая премьера фильма состоялась на международном фестивале в Карловых Варах, он принял участие более чем в 20 международных киносмотрах в США, Велико­британии, Германии, Австрии, Испании, Швеции, был номинирован на "Оскар".

- Дарья, как вы стали режиссером?

- Был такой момент в моей жизни, когда я сняла первую игровую короткометражку. Мне помогали студенты, и мы снимали долго-долго. У меня даже не было сил уйти с площадки: я осталась ночевать в квартире, где мы снимали, рядом с камерами. И я поняла, что такое счастье.

Бюджет фильма "Чужими глазами" 62 млн рублей, из них 22 млн - внебюджетное финансирование

Сценарий будущего фильма написали Виктория Бугаева и Александр Черных. Виктория - автор сценариев к фильмам "Про любовь 2", "Звезда", а Александр написал в соавторстве сценарий к фильму Киры Муратовой "Астенический синдром". Кстати, он один из режиссеров телецикла "Куклы" на НТВ.

Продюсер "Чужими глазами" - Сергей Зернов. По жанру это будет камерная драма.

- Хочется, чтобы все мы вспомнили о своей большой любви и о расставании, - говорит Дарья Жук. - Именно эта эмоция подкупила меня в очень личном сценарии Вики Бугаевой. Молодая героиня переживает большую любовь и страшную несправедливость. Сейчас я нахожусь в поиске нужного языка. Это будет фестивальный фильм, который я очень надеюсь сделать. Уже получено письмо от оргкомитета Московского международного кинофестиваля, который выразил заинтересованность в картине.

В фильме снимутся Алина Насибуллина, которая исполнила главную роль в "Хрустале", Артур Бесчастный, Стас Рядинский, Виктория Мирошниченко, Елена Тронина, Надежда Карпова.