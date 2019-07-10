Дима Билан показал "пропитанный духом 80-х" девятиминутный клип

На официальном YouTube-канале российского певца и актера Димы Билана состоялась премьера нового видео артиста - пародийного короткометражного (почти девять минут) музыкального фильма "Про белые розы". Как пояснено - "пропитанного духом восьмидесятых-нулевых". И передающего множественные "приветы" тем годам - как визуальные, так и текстовые.

По сюжету клипа Билан предстает в виде духа, преследующего провинциальную чиновницу, пытающуюся снести ДК - под предлогом, что это рассадник криминала и безобразия. Дух-Билан так не считает и усердно терроризирует женщину, поскольку отстоять ДК - его сакральная миссия.

Под финал дух-Билан все-таки, победив и нападки колдуна-шарлатана, и более традиционные методы сражения с нечистью, добивается своего, не мытьем, так катаньем, и, выполнив предназначение, уходит в небесный психоделический свет… а зря!

Продюсер проекта - Яна Рудковская. Чиновницу сыграла Вероника Дуванская. Режиссер - Вера Смолина

Кстати, пару лет назад похожим клипом - только на тему фантастики - отметился Илья Лагутенко.

Ранее Билан порадовал поклонников музыкальным хоррором.