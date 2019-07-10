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10.07.2019 20:40
Рубрика: В мире

ДНР: Обвинения в обстреле грузовика ВСУ - попытка списать небоевые потери

Текст: Юрий Когалов

Обвинения со стороны Киева в обстреле ополчением Донецкой народной республики грузовика ВСУ являются попыткой списать небоевые потери. Так в Народной милиции ДНР прокомментировали заявления украинских силовиков.

"По нашей информации, осуществлялся подвоз артснарядов к позициям 36-й бригады. Во время разгрузки вследствие неосторожного обращения произошла детонация боеприпасов", - цитирует представителя Народной милиции РИА Новости. Однако украинское командование, по его словам, "в очередной раз пытается списать небоевые потери на якобы обстрелы с нашей стороны".

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Как отметил представитель ДНР, обвинения в обстреле автомобиля ВСУ направлены на оправдание Киевом массированных обстрелов населенных пунктов республики со стороны украинских силовиков.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что автомобильная колонна, в которой был глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел. Один военнослужащий погиб, другой получил ранения.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, со своей стороны, отметил, что на данной территории на протяжении долгого времени обстановка является спокойной, и его подчиненные не имеют никакого отношения к инциденту.

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