Эрдоган: В случае нападения Турция задействует С-400

Турция намерена применять зенитные ракетные системы С-400 для защиты от агрессии другого государства. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отметил турецкий лидер, в мире активно обсуждается покупка Анкарой российских комплексов ПВО, для чего они Турции. "Если кто-то на нас нападет, то мы задействуем эти системы. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию", - заявил Эрдоган, добавив, что страна будет в своем праве их использовать для защиты.

Кроме того, президент выразил надежду, что в будущем будет налажено совместное производство С-400. В этом вопросе, по его словам, нет никаких проблем. "Мы с самого начала наших переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным достигли соглашения по этой теме. Надеюсь, что мы перейдем к совместному производству, сейчас каких-либо проблем нет. Разные спекуляции исходят от тех сторон, которые хотят, чтобы мы отказались от покупки С-400", - цитирует Эрдогана газета Hurriyet.

Ранее президент Турции отметил, что российские комплексы на вооружении Анкары внесут вклад в безопасность Турции, региона и мира в целом. По его словам, поставки будут осуществляться воздушным путем, а место дислокации систем определят в минобороны и генштаб Турции. Предполагается, что первые С-400 будут доставлены в республику в конце этого месяца.

США активно выступают против реализации этого контракта, предлагая вместо российских систем свои Patriot и угрожая исключением Турции из программы истребителей-бомбардировщиков F-35.