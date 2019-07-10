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10.07.2019 21:52
Рубрика: Спорт

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Швейцарец Роджер Федерер одержал юбилейную сотую победу на Уимблдоне. В четвертьфинале турнира он переиграл японца Кэи Нисикори и за выход в финал поспорит со своим старым другом-соперником Рафаэлем Надалем.

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Четвертьфинальный матч против Нисикори продолжался чуть более двух с половиной часов. Японец удачнее начал встречу и выиграл стартовый сет - 6:4. Однако Федерер сумел переломить ход поединка. Вторая партия была выиграна швейцарцем без сопротивления - 6:1. Нисикори в дальнейшем сумел прибавить, однако остановить поймавшего свою игру 37-летнего Федерера ему было не под силу. 6:4, 6:4, и Федерер первым в истории Уимблдона одержал сотую победу.

В полуфинале Федерер сразится со своим давним соперником Рафаэлем Надалем из Испании, который в трех сетах уверенно обыграл американца Сэма Куэрри.

За свою карьеру Федерер 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Из них восемь раз он становился триумфатором Уимблдона.

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