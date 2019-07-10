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Фото: Бузова прилетела к Шнурову на "Форт Боярд"

ТВ и сериалы
    10.07.2019, 13:39
Текст:   Олег Усков
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Российская телеведущая, актриса, певица, бизнесвуман, модель (и вообще всё что угодно) Ольга Бузова прибыла во Францию.

О чем человечество немедленно узнало из Instagram артистки (шестнадцать миллионов подписчиков).

Как пояснила Ольга, цель вояжа - участие в обновленном культовом шоу "Форт Боярд". Ведущим которого на этот раз выступает российский актер, певиц, бизнесмен, поэт (и вообще всё что угодно), Сергей Шнуров.

Процесс перемещения звезда "Дома-2" осветила поэтапно, сначала написав, что просто выдвигается: "Лечу на Форт Боярд. Держите за меня кулачки. Всё детство смотрела эту программу... Немного страшно, но я люблю преодолевать себя", - пишет.

Далее Ольга поведала, что она в Париже. И хотя была во французской столице не единожды, всё равно - "каждый раз как первый".

И, наконец, третье фото - эротическое, на носочках (это чтобы ноги длиннее казались), с подписью: "Вид завораживает. Моё невероятно красивое утро с видом на Атлантический океан. Впереди меня ждёт увлекательное путешествие на остров, где состоится игра в Форт Боярд. Делаю вид, что сохраняю спокойствие, но на самом деле, жутко нервничаю".

"У Оли есть ляжки, теперь можно жить спокойно", - прокомментировали поклонники.

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Если вы не способны любить женщину — отпустите её и дайте ей возможность найти того человека, который даст ей то, чего не смогли дать вы. Своим пренебрежением и отсутствием внимания вы убиваете в ней всё то, чем она наделена: чувство достоинства, самооценку, женственность, нежность, желание быть особенной и самое главное — право на счастье, которое отнимать вы просто не имеете права. Женщины отдаются полностью и они не так требовательны, как считают многие. Особенно козероги В любви мы отдаём гораздо больше, чем желаем получить и все, чего нам хочется — это видеть человека, который ценит нас, мужчину, способного стать для нас опорой, в глазах которого будет достаточно внимания и теплоты, когда на нас смотрят... Мысли вслух 💭 Хорошего всем дня 🙏❤️

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Бузовой 33 года. В настоящее время не замужем.

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