Футболист заплакал во время матча из-за расистских оскорблений

Вопиющий случай произошел во время товарищеского матча между немецким "Бохумом" и "Санкт-Галленом" из Швейцарии. Игрок немецкого клуба расплакался на поле из-за расистских оскорблений.

Из-за произошедшего инцидента матч был прерван. Жертвой оскорблений на расовой почве стал 20-летний Джорди Осеи-Туту, который выступает за "Бохум" на правах аренды. Права на него принадлежат лондонскому "Арсеналу".

На 42-й минуте встречи 20-летнего темнокожего полузащитника оскорбил защитник швейцарской команды тунисец Слиман Кшук. Осеи-Туту сначала обратил внимание судьи на инцидент, после чего заплакал и ушел с поля. Попытки партнеров успокоить игрока ни к чему не привели.

Лишь спустя какое-то время Осеи-Туту удалось успокоить, и он вернулся на поле.

После матча представитель "Бохума" Себастьян Шиндцилорц обсудил ситуацию с расистскими оскорблениями с коллегами из "Санкт-Галлена".