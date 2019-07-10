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10.07.2019 17:46
Рубрика: Власть

Фейки попали под запрет

Генпрокуратура подготовила инструкцию по жалобам в интернете
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
На федеральном портале нормативных правовых актов опубликован проект инструкции за подписью Генерального прокурора Юрия Чайки о порядке рассмотрения уведомлений о распространении в интернете запрещенной и негативной информации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новая версия инструкции Генпрокуратуры значительно расширяет понятия запрещенной и нежелательной информации, которые были утверждены в 2016 году, а также уточняет меры реагирования на нее. В частности, речь идет об информации, выраженной в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. А также той, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции России или органам госвласти. Это же касается информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, а также участию в несогласованных массовых мероприятиях.

Фото: iStock
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В число запрещенных и нежелательных попали и фейки, то есть недостоверная общественно значимая информация, которая распространяется под видом достоверных сообщений и создает угрозу жизни и здоровью граждан. К особо вредоносным, согласно прокурорской инструкции, относятся фейки, которые несут угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу работе объектов жизнеобеспечения, транспорта и социальной инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности или связи.

Также прокуроры должны незамедлительно реагировать на информационные материалы иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Сообщения о нежелательной информации в прокуратуру могут поступать как из всех органов власти от федерального до местного уровня, так и из общественных организаций и простых граждан. При этом все поступившие уведомления подлежат обязательной регистрации в системе автоматизированного информационного комплекса "Надзор". Прокуроры могут получать их как в письменной форме, так и устно во время личного приема, а также по почте, телеграфом, факсимильной связью или через интернет. В проекте приказа отдельно прописано, что для передачи данных по Сети на сайте прокуратуры может быть создан соответствующий раздел.

Что касается опасной информации, то решение о ее блокировке принимается незамедлительно

При поступлении уведомления в прокуратуру исполнитель должен сразу же проверить наличие на указанном ресурсе запрещенной информации и сделать скриншот интернет-страницы с указанием URL-адреса, времени и даты снимка, а также проанализировать его содержание. Исполнитель должен также исследовать сам сайт, интернет-страницы пользователей сайта и провести мониторинг других интернет-ресурсов на предмет возможного копирования противоправной информации. При необходимости оценки смысловой направленности информационного материала инициируется его экспертное исследование с целью получения заключения специалиста в области лингвистики, социальной психологии, религиоведения и других областей. К проведению таких экспертиз могут быть привлечены специалисты из МВД, ФСБ, минюста и других органов и организаций. В случае если информационные материалы с явными признаками экстремистской деятельности имеют или могут иметь широкий общественный резонанс, очевидна необходимость оперативного пресечения их распространения, проведение экспертного исследования не требуется.

Фото: vesti.ru
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При выявлении данных, указывающих на наличие признаков преступления, прокурор направляет соответствующие материалы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам рассмотрения уведомлений о нежелательной информации в Генпрокуратуре готовится требование в Роскомнадзор о принятии мер по удалению информации или по ограничению доступа к сайтам. На подготовку требования отводится 10 рабочих дней, а в случаях, не терпящих отлагательства, - его выдают незамедлительно. Что же касается запрещенной информации о терроризме, экстремизме, опасных фейках и незаконных массовых акциях, то решение о ее блокировке принимается незамедлительно.

Власть Право Правительство Генпрокуратура Законодательство об интернете
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