Генпрокуратура подготовила инструкцию по жалобам в интернете

Новая версия инструкции Генпрокуратуры значительно расширяет понятия запрещенной и нежелательной информации, которые были утверждены в 2016 году, а также уточняет меры реагирования на нее. В частности, речь идет об информации, выраженной в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. А также той, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции России или органам госвласти. Это же касается информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, а также участию в несогласованных массовых мероприятиях.

В число запрещенных и нежелательных попали и фейки, то есть недостоверная общественно значимая информация, которая распространяется под видом достоверных сообщений и создает угрозу жизни и здоровью граждан. К особо вредоносным, согласно прокурорской инструкции, относятся фейки, которые несут угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу работе объектов жизнеобеспечения, транспорта и социальной инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности или связи.

Также прокуроры должны незамедлительно реагировать на информационные материалы иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Сообщения о нежелательной информации в прокуратуру могут поступать как из всех органов власти от федерального до местного уровня, так и из общественных организаций и простых граждан. При этом все поступившие уведомления подлежат обязательной регистрации в системе автоматизированного информационного комплекса "Надзор". Прокуроры могут получать их как в письменной форме, так и устно во время личного приема, а также по почте, телеграфом, факсимильной связью или через интернет. В проекте приказа отдельно прописано, что для передачи данных по Сети на сайте прокуратуры может быть создан соответствующий раздел.

Что касается опасной информации, то решение о ее блокировке принимается незамедлительно

При поступлении уведомления в прокуратуру исполнитель должен сразу же проверить наличие на указанном ресурсе запрещенной информации и сделать скриншот интернет-страницы с указанием URL-адреса, времени и даты снимка, а также проанализировать его содержание. Исполнитель должен также исследовать сам сайт, интернет-страницы пользователей сайта и провести мониторинг других интернет-ресурсов на предмет возможного копирования противоправной информации. При необходимости оценки смысловой направленности информационного материала инициируется его экспертное исследование с целью получения заключения специалиста в области лингвистики, социальной психологии, религиоведения и других областей. К проведению таких экспертиз могут быть привлечены специалисты из МВД, ФСБ, минюста и других органов и организаций. В случае если информационные материалы с явными признаками экстремистской деятельности имеют или могут иметь широкий общественный резонанс, очевидна необходимость оперативного пресечения их распространения, проведение экспертного исследования не требуется.

При выявлении данных, указывающих на наличие признаков преступления, прокурор направляет соответствующие материалы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам рассмотрения уведомлений о нежелательной информации в Генпрокуратуре готовится требование в Роскомнадзор о принятии мер по удалению информации или по ограничению доступа к сайтам. На подготовку требования отводится 10 рабочих дней, а в случаях, не терпящих отлагательства, - его выдают незамедлительно. Что же касается запрещенной информации о терроризме, экстремизме, опасных фейках и незаконных массовых акциях, то решение о ее блокировке принимается незамедлительно.