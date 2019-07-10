Набраться немного терпения и укреплять дружбу с соседями призвал жителей приграничных территорий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. По его словам, власти придают огромное значение укреплению внешних рубежей республики.

В конце прошлой недели глава Киргизии побывал с рабочей поездкой в Баткенской области, которая в последнее время вновь часто упоминается в новостях в связи с пограничными инцидентами - драками, скандалами и подобными ЧП, вспыхивающими между гражданами КР и сопредельных республик. Причиной напряженности остается наличие участков, на которые претендуют разные стороны. Сооронбай Жээнбеков подтвердил, что руководству республики об этом известно.

Президент Киргизии напомнил, что линия границы с Таджикистаном и Узбекистаном уточняется уже около 30 лет. Этот процесс начался практически с момента распада СССР и парада суверенитетов. Сооронбай Жээнбеков заверил граждан, что официальный Бишкек продолжает переговоры с Душанбе и Ташкентом, и их можно назвать трудными, но успешными.

- Удалось поставить точку в многолетних дискуссиях с Узбекистаном, - подчеркнул он. - Встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стали историческими. Почти по всем вопросам мы пришли к единому мнению. Нам удалось уточнить 85 процентов линии границы. Такие же продуктивные переговоры ведутся с Таджикистаном. В ходе моего официального визита в Душанбе мы с президентом Эмомали Рахмоном пришли к общему мнению, едины и наши цели.

Руководство Киргизии рассчитывает, что новый толчок к решению пограничных проблем даст визит президента Таджикистана в КР. Эмомали Рахмона ожидают в Бишкеке в ближайшие недели. Официальные источники утверждают, что он открыт к переговорам.

- Я знаю, из-за нерешенности приграничных вопросов происходят разные события, - заявил Сооронбай Жээнбеков. - Именно поэтому нельзя поддаваться провокациям, и очень важно помнить народную поговорку о том, что ближний сосед лучше, чем дальний родственник. Нужно жить в мире с гражданами соседней страны. Надо беречь и укреплять дружественные отношения со своими соседями. Нам с соседями делить нечего, у нас и мазары и базары одни. Мы - единоверцы, из одного источника воду пьем.

Вместе с тем



В течение последних лет Киргизия укрепила оборонный потенциал на внешних рубежах. Во многом это связано с поддержкой со стороны России, которая пообещала помочь республике с модернизацией погранслужбы - в рамках евразийской интеграции. В Баткенской области построены и сданы в эксплуатацию новые заставы "Минбулак" (2017), "Газпром" (2018), "Достук", "Орто-Боз" и "Факел" (2019). Возведены многоквартирные жилые дома для пограничников и их семей.



Россия также помогает Киргизии развивать и совершенствовать материально-техническую базу погранслужбы. Военным республики передается новая техника и оборудование. Правительство КР тем временем занимается улучшением социальной инфраструктуры приграничных сел.