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10.07.2019 14:44
Рубрика: Власть

Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо

Текст: Татьяна Замахина
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо. В ходе рассмотрения этой инициативы в Госдуме обратили внимание на необходимость соблюдения регламентных норм.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь в правительственных поправках идет о так называемом демпфирующем механизме. Перенести рассмотрение решили из-за концептуального нарушения процедуры принятия - Минфин включил поправки в законопроект "О редкоземельных металлах". Однако по правилам Госдумы ко второму чтению изначальная концепция законопроекта не должна быть изменена.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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- Это нарушение регламента, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - У нас концепция принятия касается стимулирования добычи редких металлов, а вы предлагаете теперь во втором чтении рассмотреть в этом законопроекте вопросы бензина и нефти.

О том, что поправка вносится не по назначению, он заявил, обращаясь к полномочному представителю кабмина, замминистра финансов РФ Илье Трунину и главе комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Глава комитета пояснил, что соответствующие поправки вносятся потому, что с 1 июля закончилось действие соглашения между правительством и нефтяными компаниями об ограничении цены на бензин и дизельное топливо.

Как бы то ни было, необходимо прекратить практику внесения поправок в законопроекты, не соответствующих их концепции, подчеркнул Володин. В связи с этим он предложил отложить решение по законопроекту до 16 июля.

Глава нижней палаты, кроме того, поручил комитету Госдумы по контролю и регламенту проанализировать законопроекты, в которых есть подмена тематики. Он привел в пример ситуацию, когда правительственные поправки в закон о виноделии включали и вопросы по льготам на недропользование. На эту ситуацию необходимо внимательнее посмотреть "для того, чтобы мы с открытыми глазами приходили на заседание палаты", сказал Володин.

Спикер считает, что "если мы говорим об одном, а на самом деле принимаем другое, возмущению не будет предела".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума
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