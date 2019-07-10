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10.07.2019 15:37
Рубрика: Экономика

Госдума поддержала изменение налогового режима

Текст: Алина Егорова
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ с целью совершенствования налогового режима в стране.

Напомним, весной правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект, который предполагал ряд изменений в действующих нормах Налогового кодекса. Например, он бессрочно устанавливал нулевой налог на прибыль не только для образовательных и медицинских учреждений, но и для музеев, театров и библиотек. Часть нововведений коснулась физических лиц, облегчив для них подачу и получение налоговых документов. Еще один блок мер направлен на противодействие налоговому мошенничеству и устранению рисков уклонения от уплаты налогов, в том числе НДС, или применению специальных налоговых режимов без оснований. Как сообщал минфин, распространение нелегальных схем снижения налоговой нагрузки среди сетевых компаний приводит к росту недобросовестной конкуренции между крупными и мелкими игроками. Первые в этом случае искусственно делят собственный бизнес, пользуются налоговыми преференциями наравне с малым бизнесом, но получают прибыль, в сотни раз превышающую доходность небольшого торгового предприятия.

Основная часть налоговых поправок правительства при этом направлена на исполнение поручений Президента РФ, данных в его Послании Федеральному собранию зимой 2019 года.

"Есть комплекс мероприятий, который, по экспертным оценкам специалистов, ответственных за его разработку, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, защитит добросовестных игроков и в целом снизит фискальную нагрузку как для физических лиц, так и для предпринимателей. С этой точки зрения такой подход нам близок и обязательно будет поддержан. Необходимо развивать инструменты, которые способны "обелить" рынок, сократить количество мошеннических схем, от которых страдают те, кто намерен вести свой бизнес честно. Первоочередная задача - создать условия, в которых добросовестному бизнесу будет комфортно развиваться", - прокомментировал законопроект председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

С необходимостью корректировки Налогового кодекса согласились и эксперты РЭУ им. Плеханова. "Сегодня, к сожалению, налоговое мошенничество является одной из наиболее острых проблем, мешающих корректному развитию бизнеса. Необходимо последовательно реализовывать комплекс мер, который будет способствовать сокращению налогового бремени для малого и среднего бизнеса, а также повышению прозрачности рынка и оздоровлению конкуренции. Системы прослеживаемости, уточнение налоговых режимов - все это инструменты легализации бизнеса. Важно, чтобы меры, предложенные правительством, реализовывались комплексно и не ограничивались хаотичными усилиями в разных плоскостях. Только так эти поправки будут работать", - считает доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Ранее эксперты уже говорили о том, что совершенствование Налогового кодекса будет способствовать улучшению ситуации на рынке. Среди несогласных с поправками - Опора России: дескать, ряд норм могут привести к сокращению субъектов микро- и малого бизнеса. Однако, как подчеркнули авторы законопроекта, добросовестные игроки в любом случае останутся на рынке и даже получат ряд новых, более выгодных преференций, закрытие грозит лишь тем, кто ведет свой бизнес нечестно.

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