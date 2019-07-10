Хоккеист Владимир Ткачев подписал контракт со СКА

Нападающий Владимир Ткачев подписал двухлетний контракт со СКА. В прошлом сезоне хоккеист выступал за уфимский "Салават Юлаев".

Права на игрока СКА получил благодаря обмену. В обмен на Ткачева питерцы уступили уфимцам права на форварда Никиту Сошникова. Уфимцы надеялись удержать Ткачева у себя, но сторонам не удалось договориться.

"Мы очень хотели оставить Ткачева в составе, но ни с его стороны, ни со стороны его агента не последовало никаких встречных предложений. Поэтому мы занялись поиском крайнего нападающего, понимая, что Володи точно не будет в составе. Остановили выбор на Никите Сошникове", - заявил в июне после проведенного обмена спортивный директор ХК "Салават Юлаев" Василий Чижов.

Напомним, что игровую карьеру Владимир Ткачев начинал в "Омских Ястребах", вместе с которыми в 2013 году стал обладателем Кубка Харламова. В том же году был задрафтован "Монктоном" в первом раунде под 39 номером. В 39 матчах за эту команду Ткачев набрал 55 (21+34) очков, после чего выступал за "Квебек". В сезоне 2015/16 вернулся в Россию, играл за СКА, "Адмирал" и "Салават Юлаев". В минувшем сезоне провел за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате, набрав 26 (5+21) очков, в 17 играх плей-офф на счету форварда 10 (4+6) баллов. В минувшем сезоне выступал за национальную сборную в матчах Еврочелленджа, а также за олимпийскую сборную России, набрав в 10 международных играх 8 (3+5) очков.