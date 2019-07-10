Сроки запрета на любительскую рыбалку будут устанавливать в зависимости от погодных условий. Федеральное агентство по рыболовству готовит новые нормы, рассказал читателям "Российской газеты" во время "горячей линии" начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

В некоторых водоемах вместо сома или щучки на крючок можно поймать только рваный башмак. Фото: iStock

В поступивших в редакцию электронных сообщениях и звонках читатели спрашивали о нормах вылова, правилах рыбной ловли и штрафах за их нарушение. Интересовались они также, когда наконец-то исчезнет платная рыбалка, как узнать норму вылова в регионе. И что власти собираются делать с китайскими сетями.

Виталий Николаевич, с этого года действует новый закон о любительской рыбалке, а платные участки на водоемах все равно есть. Когда они исчезнут?

Виталий Молоков: Закон о любительском рыболовстве начал действовать с декабря 2018 года. Пока идет переходный период. Институт платной рыбалки практически сойдет на нет к 1 января 2020 года. Тогда водные объекты общего пользования будут бесплатны и доступны для граждан.

Сегодня ловить рыбу можно в любом водоеме, или существуют какие-то ограничения?

Виталий Молоков: Ключевое положение, которое интересует большинство рыбаков, то, что рыбалка признается свободной и доступной для всех граждан на всех водоемах общего пользования. То есть бесплатно и доступно. Но существует небольшое количество ограничений.

Допустим, запрещено рыбачить в нерестовый период. Есть ограничения по участкам - нельзя также ловить рыбу там, где ее специально разводят, или в местах большого скопления людей, например, если это какой-то пляж. Пока еще эти понятия четко не сформулированы, но мы планируем их проработать.

Александр из Тулы спрашивает, как подъехать к реке для выгрузки лодки и при этом не получить штраф?

Виталий Молоков: По закону ставить машину можно там, где, допустим, спуск к воде оборудован, есть бетонная площадка. А если подъехать на машине в стихийном месте, привлечение к ответственности будет неотвратимым.

Сколько ловим?

Вопрос от нашего собкора из Якутии Владимира Таюльского. В регионе водится вкусная рыбка тугун. Ловить ее можно только бреднем. Суточная норма вылова - 40 штук. Но в бредень набивается больше ведра. Что делать? Рыба нежная, если ее отпускать, все равно не выживет.

Виталий Молоков: Подобные вопросы часто возникают у рыбаков-любителей. Буквально недавно были введены нормы вылова для рыбаков-любителей.

Сейчас собственные правила рыболовства есть в каждом рыбохозяйственном бассейне - в Восточном, Северном, Байкальском, Енисейском. В том числе действуют и Ленские правила рыболовства.

Чем руководствовались, когда формировали эти нормы? Во-первых, мнением рыбохозяйственной науки. Есть максимально допустимая нагрузка на водоем по тому или иному водному биоресурсу. Во-вторых, учитывали мнение общественных организаций. Они в обязательном порядке участвовали при формировании норм вылова для рыбаков-любителей.

Норма вылова щуки - 10 килограммов в сутки. А поймал рыбак ее на 13 килограммов. Штрафа не будет. Рыбоохрана отнесется к такой ситуации адекватно

Относительно данной ситуации практика такова, что если рыбы поймалось больше нормы, необходимо применить принцип "поймал - отпустил". Иначе будет необратимое привлечение к ответственности. Рыбаки-любители часто бывают хитрые. Сразу появится какое-нибудь иное орудие лова, в которое будет попадаться не сорок штук, а сто штук, которых тоже выпустить нельзя.

Бывают, конечно, случаи, когда немного отступают от норм. Допустим, норма вылова щуки - 10 килограммов на человека в сутки. А поймал рыбак щуку в 13 килограммов. Конечно, ни голову, ни хвост ей не отрубишь, в воду обратно не выпустишь. К таким ситуациям инспекторы и рыбоохрана относятся адекватно.

Вопрос из Приморья. Почему по крабу будут введены ограничения - три дня в неделю. Но мы же добываем краба с помощью удочек.

Виталий Молоков: По нашим наблюдениям объем краба, которого добывают на удочку, может превысить объем промышленного рыболовства того же краба. Неконтролируемый лов удильными орудиями ограничен по определенным дням, поскольку, по мнению науки, могла подорваться популяция.

Борис Стравицкий из Челябинской области спрашивает: есть ли льготы рыболовам-любителям инвалидам первой группы?

Виталий Молоков: В правилах таких льгот не встречал.

Для спортивных мероприятий тоже действуют нормы вылова?

Виталий Молоков: В законе наконец-то появилась норма, которая предусматривает порядок проведения спортивных мероприятий. Проходят они очень весело, позитивно, привлекают детей. В таких мероприятиях суточная норма не учитывается. То есть человек может поймать и больше.

И будет действовать только уведомительный порядок органов рыбоохраны о проводимых мероприятиях. Инспекция рыбоохраны с учетом уведомления будет знать, где проходит рыбалка, заранее направит письмо, разъяснит, какие могут быть ограничения, чтобы предприниматели либо организаторы не нарвались на штраф.

За какой срок им нужно направить это уведомление?

Виталий Молоков: Сейчас этот порядок прорабатывается. До конца года должны выйти подзаконные акты по реализации этого закона. Пока порядок описан в общих чертах, будем его еще конкретизировать.

Вопрос о сроках рыбалки. Как узнать, когда можно рыбачить, а когда нет?

Виталий Молоков: Сроки разрешенной рыбалки прописаны в Правилах рыболовства для каждого бассейна.

Например, для Москвы, Московской области и других регионов, которые входят в Московско-Окское территориальное управление, предусмотрен запрет на рыбалку до 10 июня.

В настоящий момент мы понимаем, что эта норма требует регулирования. Бывает, меняются погодные условия, зима может быть долгой и может быть короткой. Раньше территориальное управление могло, исходя из обстановки в регионе, регулировать сроки запрета. Затем эту норму убрали. Сейчас мы планируем к ней вернуться.

Изменения будут происходить. Например, решением Дальневосточного рыбопромыслового совета в мае принято, что в реке Амур летняя путина на лосося в этом году будет запрещена. То есть пропишут, что летняя промышленная рыбалка запрещена.

Когда Росрыболовство планирует пересматривать норму о сроках рыбалки?

Виталий Молоков: Будем пересматривать в течение этого года. Потребуется внесение изменений в правила, через правительство, министерство сельского хозяйства, через общественное обсуждение. До конца года попробуем справиться.

Запретные орудия

Вот что спрашивают рыбаки-любители из Мурманска и Кирова. Все реки и озера сейчас заставлены китайскими капроновыми сетями. Это настоящее бедствие, сети бросают, рыба в них путается и гибнет. И это по всей России. Почему нельзя запретить продажу этих сетей?

Виталий Молоков: Систематические обращения по сетям поступают и в электронном виде, и письменно. Самая распространенная фраза: примите меры, такой-то водоем.

Начнем с того, что использование любых сетей запрещено практически на всей территории России. Разрешено только для некоторых категорий рыбаков - в Сибири, на Дальнем Востоке применение разрешено, но в строго регламентированном порядке.

Запрещен ввоз синтетических рыболовных сетей на территорию Российской Федерации, он подпадает под статью Уголовного кодекса как контрабанда. С 2012 года органами прокуратуры, природоохранными прокурорами проводятся рейдовые мероприятия по рынкам, где выявляются незаконные орудия лова и предпринимаются меры к их уничтожению. Но это, к сожалению, не весь объем. Есть продажа через интернет и иные способы.

В конце мая Росрыболовством по всей территории Российской Федерации была проведена акция "Всероссийский день без сетей". Мы ставили цель привлечь общественность, наладить взаимодействие с общественными организациями охотников-рыболовов. Привлекались вузы, в которых проводились лекции для студентов о том, какой вред несут брошенные орудия лова.

За два дня работы по всей территории Российской Федерации выявили больше трех с половиной тысяч сетей, брошенных за эти два дня.

Какие еще орудия лова запрещены кроме сетей?

Виталий Молоков: Самое опасное - электроудочки. Они наносят существенный ущерб, так как ток убивает практически все до дна водоема, вплоть до микроорганизмов.

Также запрещены острога. Они насквозь протыкают рыбу. Запрещена подводная охота.

Также запрещена развитая на крупных водоемах рыбалка "на фару". В темное время суток с корабля на воду опускают луч прожектора, и на этот свет активно подходит рыба, потому что видит корм. Это небольшой перечень запрещенных орудий лова. В правилах рыболовства для каждого бассейна этот перечень либо расширяется, либо сужается. Вообще запретные орудия лова перечислены с учетом терминологии рыбаков в Правилах рыболовства.

Ответят по закону

Через каждый километр инспектора не поставишь, но и оставлять рыбаков без внимания нельзя. Фото: РИА Новости

Читатель спрашивает. На Сахалине начался лов симы, очень вкусной, деликатесной рыбы. Для любительского рыболовства выделено четыре участка на весь остров. При этом объявления о продаже этой рыбы море - на рынках, в социальных группах, у гаражей. Для кого пишутся законы, если они создают неудобства законопослушным рыбакам? А браконьерства не искореняют.

Виталий Молоков: Перекрыть на сто процентов все каналы, к сожалению, невозможно. На Дальнем Востоке мы сейчас усиливаем рыбоохранные мероприятия во время путины.

На три месяца из Москвы, с Байкала, с Центральной части, Тюмени, Новосибирска прибыли около семидесяти человек. Помимо действующих уже там 500 человек. Но при этом, скажем, река Амур - протяженностью более 600 километров.

Сколько мы должны инспекторов поставить? Через каждый километр? Конечно, мы их не поставим. Какие-то окошки есть, которые позволяют осуществлять браконьерство. Постоянно курсирование инспекторского состава осуществляется на водном транспорте, на автомобильном.

Относительно торговли. Мы можем только мониторить места торговли. Эта сфера относится к полномочиям органов МВД, Роспотребнадзора, Россельхознадзора. Если вы являетесь добропорядочным гражданином, который готов оказать содействие, можно обратиться в тот орган, который надзирает за рынками, или в региональную прокуратуру.

Кстати, какие предусмотрены штрафы за нарушение правил торговли?

Виталий Молоков: По статье 8.37 часть 2 "Нарушение правил рыболовства" предусмотрено привлечение к ответственности для граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна или других орудий добычи вылова водных биоресурсов или без таковой.

Для ловли запрещены электроудочки, острога, рыбалка "на фару". В правилах рыболовства для каждого бассейна составлен свой перечень таких орудий

Для должностных лиц - это индивидуальный предприниматель либо это капитан судна, бригадир рыболовецкой организации - от 20 до 30 тысяч рублей, в том числе с конфискацией либо без таковой. И для юридических лиц - от ста тысяч рублей до двухсот с конфискацией или без таковой.

Вопрос из Уфы. В Башкирии процветает браконьерство на водоемах. Но материально-техническое обеспечение инспекторского состава оставляет желать лучшего. Планируете ли как-то улучшать материально-техническое обеспечение?

Виталий Молоков: У нас в отрасли относительно рыбоохраны есть две болевые точки. Первое - это недостаточная численность инспекторского состава.

Территория нашей страны огромная, 18 территориальных управлений, в каждое входит несколько субъектов. Основная часть мероприятий рыбоохраны осуществляется рейдами. То есть инспекторы выезжают в те или иные районы на короткий промежуток времени с целью пресечения браконьерства.

От регионов очень много идет писем и предложений: просим нам дать два-три инспектора, чтобы они жили в этом районе. Не всегда получается удовлетворить это желание. Пока не представляется возможным увеличить штатную численность инспекторского состава. Но этот вопрос сейчас рассматривается на правительственном уровне.

Второе - материально-техническое обеспечение. На следующий год, на 2020 год, планируется существенное увеличение финансовых средств, направляемых в территориальные управления. С каждого из них уже собраны заявки. В случае удовлетворения запрошенных средств в минфине это, думаю, решится где-то уже этой осенью.

Обновим практически весь состав материально-технического обеспечения всех территориальных управлений по всей стране.

Не планируете ужесточить ответственность за браконьерство в заповедных местах? Может быть, уже какие-то реальные сроки давать, лет десять сразу?

Виталий Молоков: Заповедники, национальные парки не подконтрольны органам рыбоохраны. Скажу, что сумму ущерба за незаконный вылов водных биоресурсов уже существенно подняли.

Он взыскивается с нарушителя помимо штрафа. В некоторых случаях сумма доходит до сотен тысяч рублей за одну рыбу, например, за калугу или осетра.

Кроме того, люди стали осознавать, если они поймали в запретный период или краснокнижный вид рыбы, им будет грозить уголовная ответственность. Стали убегать, скрываться, участились случаи нападения на государственных инспекторов.

Виталий Молоков: Сумму ущерба за незаконный вылов существенно подняли. До сотен тысяч рублей за одну рыбу. Это помимо штрафа. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Предпринимаете ответные шаги?

Виталий Молоков: Сейчас планируем ввести средства видеофиксации. Только в рейд заступил - видеокамеру включил, и она работает, пока не закончился рейд.

Мы же привлекаем к ответственности не только браконьеров, но и тех лиц, которые нарушают режим водоохраной зоны. Допустим, это мойка транспортных средств, стоянка в береговой полосе общего пользования. Видеозаписи помогают доказывать факт правонарушения.

А стационарные видеокамеры на водоемах не планировали поставить, чтобы разгрузить инспекторов?

Виталий Молоков: Территория необъятная, куда ставить непонятно. Скорее, сейчас планируется на Сахалине применение беспилотных летательных аппаратов.

Это пилотный проект?

Виталий Молоков: Да, его могут продлить. Но это очень затратное мероприятие. Нужны расходы на аппараты, обучение людей, страхование.

Если рыбак вовремя не оплатит выписанный штраф. Что будет дальше?

Виталий Молоков: Если человек привлекается к повторной административной ответственности по статье 20.25 КоАП, тот же объем штрафа увеличивается вдвойне. Помимо этого он еще будет доставляться в мировой суд силами полиции принудительно для вынесения повторного решения.

Если неоплаченные штрафы накопятся, за границу могут не выпустить?

Виталий Молоков: Да, конечно. Когда превышается определенный порог штрафов, не допускает выезд за границу.

Ключевой вопрос

А рыба-то где?

Вопрос из Мурманска. В области есть водохранилище, в котором находится достаточно редкая рыба сиг. Но в последние годы популяция сокращается. Связано это с тем, что сиг нерестится, как правило, в сентябре, а в октябре начинается сброс воды в водохранилище. В результате икра сига оказывается на берегу. Можно как-то решить вопрос, чтобы ГЭС прекратила сброс воды?

Виталий Молоков: Прекратить сброс воды невозможно. Это гидротехническое сооружение. Но практически ежемесячно в том регионе, в котором находится гидротехническое сооружение, проходят мероприятия по регулированию объема сброса. Сейчас мы проводим серьезную работу по правилам использования водохранилищ. Более пяти лет эти правила находились без движения. Сейчас они актуализируются. Помимо этого сейчас проводится работа по обязыванию хозяйствующих субъектов компенсировать ущерб, наносимый водным биоресурсам.

На Волге в этом году тоже столкнулись с этой проблемой.

Виталий Молоков: Да, большая проблема была. Неоднократно проводились совещания по этому вопросу, в том числе с участием администраций гидротехнических сооружений. Росрыболовством проводится проверка по данному поводу, будут установлены факты, объективно или нет осуществлялось задержание воды, почему берега обмелели. Будет приниматься процессуальное решение о привлечении к ответственности, расчете ущерба, который был нанесен. В судебном порядке будет решаться вопрос о компенсации нанесенного ущерба.

То есть рыбы не будет теперь в Волге?

Виталий Молоков: Будет. Это воспроизводимый ресурс. Потребуется какое-то время, и все восстановится.