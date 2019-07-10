Киргизия стала первой страной в Центральной Азии, решившей проблему лиц без гражданства. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Буквально на днях в Киргизии получили паспорта КР и свидетельства о рождении последние пятьдесят человек, проживающие на ее территории, но не имевшие подданства какой-либо страны. Теперь они обрели те же права, что закреплены за гражданами республики.

В УВКБ ООН называют случившееся прорывом. По его данным, Киргизия справилась с проблемой за пять лет. Еще в 2014 году, согласно оценкам Управления, в республике проживали более 13 тысяч лиц без гражданства.

- Распад СССР в 1990-х годах оставил сотни тысяч людей по всей Центральной Азии без гражданства, в том числе и в Киргизстане, - отмечают в УВКБ ООН. - В рамках проводимой кампании правительство республики совместно с партнерами выявили в стране 13,7 тысячи человек без гражданства, включая более двух тысяч детей.

- Лидерство Киргизстана в урегулировании известных случаев безгражданства является замечательным примером, которым, я надеюсь, другие будут восхищаться и примут во внимание, - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Кстати



Безгражданство как явление распространено во всем мире и затрагивает интересы миллионов людей. Многие часто лишены основных прав и официального признания.