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10.07.2019 06:23
Рубрика: В мире

Неграждан больше нет

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 149(7907)
Киргизия стала первой страной в Центральной Азии, решившей проблему лиц без гражданства. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Буквально на днях в Киргизии получили паспорта КР и свидетельства о рождении последние пятьдесят человек, проживающие на ее территории, но не имевшие подданства какой-либо страны. Теперь они обрели те же права, что закреплены за гражданами республики.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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В УВКБ ООН называют случившееся прорывом. По его данным, Киргизия справилась с проблемой за пять лет. Еще в 2014 году, согласно оценкам Управления, в республике проживали более 13 тысяч лиц без гражданства.

- Распад СССР в 1990-х годах оставил сотни тысяч людей по всей Центральной Азии без гражданства, в том числе и в Киргизстане, - отмечают в УВКБ ООН. - В рамках проводимой кампании правительство республики совместно с партнерами выявили в стране 13,7 тысячи человек без гражданства, включая более двух тысяч детей.

- Лидерство Киргизстана в урегулировании известных случаев безгражданства является замечательным примером, которым, я надеюсь, другие будут восхищаться и примут во внимание, - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Кстати

Безгражданство как явление распространено во всем мире и затрагивает интересы миллионов людей. Многие часто лишены основных прав и официального признания.

В мире экс-СССР Киргизия
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