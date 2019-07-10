Буквально на днях в Киргизии получили паспорта КР и свидетельства о рождении последние пятьдесят человек, проживающие на ее территории, но не имевшие подданства какой-либо страны. Теперь они обрели те же права, что закреплены за гражданами республики.
В УВКБ ООН называют случившееся прорывом. По его данным, Киргизия справилась с проблемой за пять лет. Еще в 2014 году, согласно оценкам Управления, в республике проживали более 13 тысяч лиц без гражданства.
- Распад СССР в 1990-х годах оставил сотни тысяч людей по всей Центральной Азии без гражданства, в том числе и в Киргизстане, - отмечают в УВКБ ООН. - В рамках проводимой кампании правительство республики совместно с партнерами выявили в стране 13,7 тысячи человек без гражданства, включая более двух тысяч детей.
- Лидерство Киргизстана в урегулировании известных случаев безгражданства является замечательным примером, которым, я надеюсь, другие будут восхищаться и примут во внимание, - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Кстати
Безгражданство как явление распространено во всем мире и затрагивает интересы миллионов людей. Многие часто лишены основных прав и официального признания.