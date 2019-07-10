На наших глазах разворачивается очередной эпизод "переписывания" истории: на полном серьезе не просто какой-то журналист в погоне за скандальной сенсацией, а ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt призвал - ни много, ни мало - снести памятник на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

Вообще-то, как представляется, если кому и высказываться про наши памятники, посвященные сражениям Великой Отечественной войны, то уж точно не немцам. Однако это уже, можно сказать, набирающий силу тренд последнего времени, когда именно в Германии стали говорить о той войне без особого чувства вины, а, я бы сказал, вполне технологично, как о войнах предыдущих столетий. Как будто не было Холокоста, Саласпилса и Хатыни. Как будто за этим не стояла изуверская идеология нацизма и фашизма, а к нам просто пришли гуманные европейцы, которых "варвары закидали трупами" и т.п.

Чем примечательно новое "открытие" немецкого издания - за этим стоит коллективный труд, в котором ключевую роль сыграли - и смех и грех - пресловутые британские ученые! В итоге немецкое (!) издание призывает Россию (!) убрать военный памятник, ссылаясь на расследования британского (!) историка, который нашел какие-то фото в американском (!) архиве (ну где же еще могут храниться документальные свидетельства о войне на территории СССР, которым по странному стечению обстоятельств дают ход только сегодня?).

Это очень напоминает "расследования" известной фейк-конторы "беллингкэт", которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского "Боинга" в Донбассе на основе "стопроцентных свидетельств" из соцсетей.

Что ж, в преддверии юбилея Великой Победы для нас очень важный сигнал: атаки на прошлое не только не прекратились, а, наоборот, усиливаются. Ибо наши визави руководствуются тезисом еще одного известного британца: "Кто управляет прошлым - тот управляет будущим, кто управляет настоящим, управляет прошлым". Мейнстримные западные СМИ, "управляющие" настоящим, взялись за прошлое, чтобы управлять будущим. В котором наша страна уже не будет победителем во Второй мировой войне. Цена вопроса именно такова.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.