Крупнейший океанариум Европы был эвакуирован из-за пожара

Крупнейший океанариум Европы, расположенный в испанской Валенсии, во вторник был эвакуирован из-за пожара. Из здания были выведены 1600 посетителей и 350 сотрудников учреждения.

Специалисты ликвидировали огонь спустя 20 минут после возгорания. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости, ссылаясь на службы по чрезвычайным ситуациям сообщества Валенсия в Twitter.

Океанариум расположен в Городе искусств и наук - знаменитом архитектурном комплексе Валенсии. Площадь учреждения - 110 тысяч квадратных метров. Здесь обитают 45 тысяч животных.