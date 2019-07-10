Кто и как возводит первый атомоград в Островце

Июльское бодрящее солнце преподнесло 10 июля молодежи в студенческих спецовках очередной долгожданный праздник. Уже слышны знакомые аккорды из песни Пахмутовой: "Радостный строй гитар. Яростный стройотряд. Словно степной пожар, песен костры горят". И под аккомпанемент студенческого гимна в Беларуси дан старт трудовому семестру на республиканской стройке первенца ядерной энергетики в Островце.

В Год студенческих отрядов, который объявлен молодежным движением РБ, более 250 молодых людей из регионов Союзного государства объединил сводный студенческий строительный отряд имени дважды Героя Советского Союза, маршала Николая Крылова. До пуска энергетического объекта осталось меньше полугода. Основные работы на первом агрегате АЭС уже подходят к концу, а вот для развития инфраструктуры атомограда сделать еще предстоит немало. Поэтому бойцов ожидают на самых разнообразных объектах.

Правда, это уже не первый год работы учащейся молодежи здесь, в Гродненской области, уточнил БЕЛТА один из вожаков республиканского союза молодежи Олег Дикун. Ребята будут трудиться на строительстве жилой инфраструктуры, дорожной сети, детских садов, школ, будут заканчивать реконструкцию больницы. Стоит добавить, что путевки на третий семестр в Островце этим летом получили 11 линейных студенческих строительных отрядов. Они будут выполнять и геодезические, бетонные, отделочные, малярные работы, различные виды армирования, заниматься укладкой тротуарной плитки.

Комиссара студотряда "Сила тока" из Нижнего Новгорода Сергей Потапенко местные власти называют старожилом на атомной стройке. Он уже третий год помогает возводить объекты БелАЭС.

"Для нас очень почетно участвовать в таком масштабном проекте. Все здесь приобретает особый смысл. Дружно общаемся с белорусской молодежью", - делится впечатлениями от жизни и работы молодой человек. Кстати, командир отряда "Зодчие" Полоцкого университета Владислав Шинкевич тоже не новичок в Островце. "В будущем хотели бы здесь работать и шаг за шагом движемся к нашей цели. В этом году, например, будем прокладывать новые трассы атомограда", - пояснил он.

У совместных студенческих отрядов двух стран уже солидная трудовая биография, с гордостью сообщил представитель общероссийской организации "Российские студенческие отряды" Дмитрий Парамонов. Партнерские отношения с коллегами были налажены еще в 2013 году. "Мы приглашаем ребят к нам на трудовые объекты, а наша молодежь трудится в Беларуси. Шестой год на БелАЭС работает и сводный белорусско-российский студенческий отряд. Отбираем добровольцев только из профильных вузов и при обязательном условии: у кандидатов нет задолженностей по учебе", - уточнил он.

Без энергичных студенческих рук работу на стройке уже не представить, признается заместитель генерального директора объекта Марина Пылинская и добавляет, что помощь ребят весьма ощутима. "Бойцы ССО задействованы на работах в генподрядных организациях, - рассказала она. - Ведь мы все ближе подходим к этапу энергетического пуска. Ведутся пусконаладочные и электромонтажные работы". Поэтому и отношение к технике безопасности приобретает особое значение. "Ребята очень ответственные, грамотно подходят к порученному делу", - добавляет Пылинская.

Совестные трудовые будни, пояснила она, имеют и свое перспективное продолжение. "Мы присматриваемся к будущим специалистам, плотно взаимодействуем с институтами, приглашаем выпускников вузов на работу. Уже в прошлом году на объектах станции закрепились 62 молодых специалиста, а в этом году планируем трудоустроить еще более 85 человек".

О бережном отношении к традициям ССО, их поддержке на государственном уровне рассказала агентству и начальник управления Министерства образования РБ Татьяна Симановская. По ее мнению, "участие в движении развивает у юношей и девушек лидерские качества, упорство, добавляет выдержки и самообладания. Я уже не говорю про материальный аспект: в студенческих отрядах ребята зарабатывают свои первые деньги", - подчеркивает Симановская.

Трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке продлится в этом году до 25 августа. Но студентов ожидают не только энергичные будни, но и экскурсии, спортивные мероприятия, студотрядовские праздники с песнями у костра. Впечатления - бесспорно - останутся на всю жизнь, а опыт командного труда поможет им показать себя с лучшей стороны на первом месте работы, убеждены и гостеприимные хозяева Островецкой АЭС.