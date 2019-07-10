Жилье

Кто в Беларуси может претендовать на государственное арендное жилье?

"Очень любопытен опыт Беларуси в строительстве государственного арендного жилья. Кто его получает и насколько это дешевле, чем у частников? И. Масловский, Москва".

Последние несколько лет в Беларуси активно строится государственное арендное жилье, которое затем предоставляется гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Списки очередников формируют местные администрации районов. Выделяют такое жилье по заявительному принципу. Исполкомы размещают информацию о наличии и технических характеристиках сдаваемых помещений на своих официальных сайтах. При появлении подходящего варианта граждане подают заявление. Срок его рассмотрения - до одного месяца. При наличии нескольких претендентов на квартиру приоритет отдадут тому, кто раньше встал на очередь. А если желающих заселиться очередников не будет, то на жилье могут претендовать и другие категории граждан.

Правда, в Минске такие факты практически нереальны. Спрос неоднократно превышает предложение. Снимать жилье у государства гораздо дешевле, чем у частника. Базовая плата - 5,1 белорусского рубля за квадратный метр (около 150 российских рублей). Есть еще коэффициенты, увеличивающие сумму в зависимости от места расположения максимум в полтора раза. Например, ориентировочно арендная плата за однокомнатную квартиру 32 квадратных метра в центре Минска составит 244 белорусских рубля, в то время как у частника раза в 2-3 дороже.

Отдых

Как россиянину попасть на бард-рыбалку в Беларуси?

"Сам я заядлый рыбак. Знакомые рассказали, что в Беларуси каждое лето проходит большая бард-рыбалка. Хотелось бы узнать, будет ли она в этом году и как на нее попасть? Спасибо. Сергей".

В этом году десятая юбилейная "Большая бард-рыбалка" пройдет 26-28 июля в поселке Грудичино на Чигиринском водохранилище (Могилевская область). Гостей и участников этого праздника, аналогов которому нет в СНГ, ждет насыщенная программа.

По традиции пройдет конкурс авторской песни "Гитара по кругу", рыболовные соревнования и мастер-классы, концерты инструментальной музыки и классической гитары и многое другое. Своеобразие белорусской бард-рыбалки в том, что праздник, который на протяжении нескольких дней проходит под открытым небом, объединяет музыку, спорт, экотуризм и активный отдых.

Удовольствие провести выходные на "Большой бард-рыбалке" обойдется в 20 белорусских рублей, это примерно 600 российских рублей. Это своего рода организационный взнос с каждого участника действа. Детям до 8 лет участие бесплатно. Стоимость парковочного места для каравана - 15 белорусских рублей (около 450 российских), для автобуса - 30 белорусских рублей (около 900 российских). Для тех, кто не имеет туристического оборудования, будет организован палаточный городок со спальниками, ковриками, возможностью пользоваться мангалами и столами. Аренда такого жилья дополнительно обойдется в 10 белорусских рублей в сутки (около 300 российских) на человека либо 15 белорусских рублей (около 450 российских) на двое суток.