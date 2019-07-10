Кудрин рассказал об ожидаемом росте реальных доходов россиян

Темпы снижения реальных доходов россиян в первом квартале не позволяют рассчитывать на рост показателя в годовом выражении на 1%, как предполагает правительство. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе обсуждения в Совете Федерации поправок в бюджет текущего года.

"Казалось бы, не так много - один процент, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3 процента, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично", - заявил глава СП. Он также считает, что рост ВВП в годовом исчислении может оказаться ниже озвученных Минфином 1,3 процента, поскольку рост составил 0,5 процента.

Напомним, поправки в действующий закон предполагают рост доходов и расходов на 206 млрд рублей и 266 млрд рублей соответственно. Бюджет остается профицитным, на 50,9 млрд. руб. ниже уровня, утвержденного ранее в законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2022 годов.