Легенда мирового рока Джо Линн Тернер участвует в "Славянском базаре в Витебске"

Бывший солист рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер выступил в концерте "Увертюра к фестивалю: от классики до рока" с Президентским оркестром РБ, который сопровождал выступления Алесандро Сафина, Демиса Руссоса, Дмитрия Хворостовского, группы Scorpions.

Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тернер часто бывает в Беларуси.

- Я первый раз в Витебске, но часто бываю в Беларуси. Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню, - рассказал он на "Звездном часе".

- "Славянский базар" - это очень необычный фестиваль, со своей изюминкой. И я очень рад, что я здесь, - заявил Тернер. - И надеюсь дать концерт в Минске.

На фестивале музыкант вместе с другими зарубежными артистами - обладательницей премии Грэмми из Кореи Суми Чо, итальянским тенором Алекссандро Сафина, солисткой Большого театра России Ксенией Дежневой и белорусскими исполнителями выступил в сопровождении Президентского оркестра под руководством Виктора Бабарикина. Джо Линн Тернер поблагодарил белорусского дирижера за созданную им аранжировку, а сам концерт большим плавильным котлом, где объединены все музыкальные жанры.

В Беларуси известный рокер часто бывает благодаря супруге Майе. Мая - белоруска, в Минске живут ее родители. В прошлом году Джо Линн Тернер перенес инфаркт миокарда во время своего визита в Минск. В этом году он выступал на открытии Олимпийских игр в Минске с детским хором. Он всерьез собирается покинуть США.

- Да, такая идея рассматривается. - Подтвердила в кулуарах "Славянского базара" Мая - она сопровождает Джо на фестивале.- Возможно, мы летом будем жить в Беларуси, наслаждаться солнышком и фруктами, а зимой уезжать.

Я ежегодно приезжаю в Беларусь навестить родителей. Здесь удивительно! Красота природы, чистота.

Как вы попали концерт будущего мужа?

- Был февраль и я поехала в Москву одна. Было очень много снега. Я приехала на концерт, там было около трех тысяч человек.Сразу после концерта я захотела пожать руку Джо Тернеру.

Я оказалась за кулисами и увидела Джо. Подошла и похлопала по плечу. Он повернулся - и у нас возникла любовь с первого взгляда. Позже он признался, что видел мое лицо во сне, когда написал песню Street of Dreams. Она посвящена реинкарнации. Он проснулся и записал ее. Песня стала одной из самых успешных в его карьере.

На Джо начали кричать, тогда он взял меня за руку и увел в гримерку. Закрыл ее на ключ. Мы проговорили минут сорок.

Потом он предложил поехать к нему в отель. Я отказалась. Мы вышли, и пока он фотографировался с поклонниками, я села на поезд и уехала в Минск.

Спустя семь месяцев мы встретились в Болгарии. Я приехала к нему на фестиваль, и там начали завязываться наши отношения.