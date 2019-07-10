Литературный альманах "Созвучие" выходит в Минске уже пятый раз. Можно составлять настоящую библиотеку литературной дружбы.

Кстати, у некоторых выпусков и уточнения соответствующие были - "Созвучие. Беларусь - Россия", "Созвучие. Беларусь - Санкт-Петербург", "Созвучие. Беларусь - Москва". В выпуске многостраничного альманаха за 2019 год - стихотворения и рассказы писателей из Москвы и Кемерово, Грозного и Нальчика, Чебоксар и Йошкар-Олы…

- И этот выбор не случаен, - рассказывает составитель альманаха, известный белорусский поэт Виктор Шнип, чье творчество отмечено Литературной премией имени В. Маяковского. - У белорусов и сегодня добрые связи с литераторами народов России. Мы каждый год в сентябре проводим международный "круглый стол" "Художественная литература", как раз в канун Дня белорусской письменности. Приезжают редакторы литературных журналов, руководители региональных писательских организаций из разных уголков России. И они у нас - главные консультанты, главные советчики. Я, к примеру, из переводов стихотворений на белорусский язык поэтов Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Чеченской Республики составил целую книгу. И она выйдет в серии "Сябрына: поэзия народов России". А вот альманах "Созвучие" выпускаем на русском. Этот творческий проект для нас как мост, как путь, по которому вместе с писателями из России мы можем путешествовать и по всему постсоветскому пространству, и по всему миру.

Чьи же произведения под обложкой "Созвучия" в нынешнем году? Шорской поэтессы Любови Арбачаковой, балкарца Салиха Гуртуева, марийца Гельсия Зайниева, чеченцев Адама Ахматукаева, Петимат Петировой, Патимат Рамазановой, чуваша Валери Тургая и еще доброго десятка их коллег - писателей-россиян.