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10.07.2019 07:21
Рубрика: Спорт

"Локомотив" не может договориться с Гилерме

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Denis Tyrin Фото: AP Photo/Denis Tyrin
Фото: AP Photo/Denis Tyrin

Вратарь сборной России Маринато Гилерме по всей видимости покинет "Локомотив" в конце нынешнего года. Клуб не может договориться с игроком о новом контракте.

На состоявшейся встрече "Локомотива" с болельщиками одной из главных тем стало будущее в клубе голкипера Гилерме. Клуб и страж ворот российской сборной не могут договориться о новом контракте, а действующее соглашение истекает в конце нынешнего года.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Мы не готовы повторить предложение Гилерме от другого московского клуба, мы сделали предложение по схеме "1+1", а у него лежит контракт на три года, хорошее, сильное, богатое предложение, - сказал о переговорах с вратарем генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. - У нас с ним контракт до 31 декабря, они просят, чтобы мы отпустили сейчас, но по сумме выкупа не договорились. Скорее всего, он доиграет до конца года и уйдет".

По словам Кикнадзе, "Локомотив" сделал игроку солидное предложение, однако оно уступает предложению другого клуба. Под другим клубом подразумевается московский "Спартак", который по данным СМИ, рассчитывает усилить вратарскую линию за счет вратаря сборной России. Как уверяет один из руководителей "Локомотива", за подобные деньги вполне можно найти хорошего голкипера в Европе.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Сам Гилерме признался болельщикам, что хотел бы завершить карьеру именно в "Локомотиве". "Ситуация по контракту не очень приятная, переговоры идут уже 6-7 месяцев. Моей мечтой всегда было остаться здесь, здесь закончить карьеру, но, к сожалению, все зависит не от меня. Считаю, что клуб должен прилагать больше усилий, чтоб оставить футболиста, который отыграл за него 12 лет. Такая же неприятная ситуация произошла и с Димой Тарасовым, который играл за клуб почти 10 лет", - сказал Гилерме.

Напомним, что Гилерме пришел в "Локомотив" в 2007 году. В составе клуба он выиграл чемпионат страны, трижды становился обладателем Кубка России.

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