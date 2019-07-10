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10.07.2019 20:18
Рубрика: Власть

Отчет поставят на платформу

Валентина Матвиенко попросила минфин упростить контроль для регионов
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Регионы несут основную нагрузку по выполнению нацпроектов, поэтому им надо дать больше времени на практическую работу, освободив от излишней отчетности, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в среду в ходе "правительственного часа" с участием первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова, который рассказал о реализации единого плана правительства по достижению национальных целей в области экономики.
В ходе подготовки к "правчасу" сенаторы направили более 200 вопросов к Антону Силуанову. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС В ходе подготовки к "правчасу" сенаторы направили более 200 вопросов к Антону Силуанову. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
В ходе подготовки к "правчасу" сенаторы направили более 200 вопросов к Антону Силуанову. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Силуанов подчеркнул, что выполнение всех поставленных президентом РФ целей невозможно без решения экономических задач - вхождения России в пятерку ведущих экономик мира, сохранения темпов роста не ниже мировых, повышения производительности труда, увеличения высокопроизводительного экспорта.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Правительство, рассказал глава минфина, уже приняло комплекс мер, который включает в себя активизацию частных инвестиций, повышение отдачи государственных капитальных вложений, снижение издержек, административных и регуляторных рисков, повышение производительности труда и увеличение конкурентоспособности и целый ряд нацпроектов в сфере стимулирования экономического роста.

По каждому ведомству разработаны критерии оценки эффективности инвестиций и план их развития. Создана новая система контроля и мониторинга исполнения нацпроектов. "Основным критерием становится результат принятой программы, - отметил Силуанов. - Изменилась мотивация, и более тесно мы взаимодействуем с регионами, что позволит обеспечить достижение задач, которые поставлены в указе президента".

Валентина Матвиенко заверила главу минфина в настрое сенаторов на конструктивную работу с ведомством. При этом она передала ему пожелания регионов, касающиеся отчетности по нацпроектам. "Многоуровневая система мониторинга нацпроектов - это какое-то безумие. С этим надо заканчивать", - сказала она.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Отчеты по 40 страниц посылаются в письменном виде в минфин, профильные министерства, в Счетную палату, перечислила глава Совфеда. "Я понимаю, что больше желающих проверять, чем работать, но реализуют (нацпроекты) субъекты, мы не даем им работать, все сидят и пишут многостраничные отчеты", - сказала она и попросила Силуанова освободить региональные власти от бесконечной писанины.

По мнению главы Совфеда, минфин мог бы аккумулировать отчетность у себя и создать электронную платформу по тому перечню вопросов, который надо контролировать. "Примите решение, Антон Германович, надо отменить эту систему, сделать ее в электронном виде, одноканально, на одной платформе. Об этом говорят все субъекты. Я убедилась в этом в Ставропольском крае", - сказала она, обращаясь к Силуанову.

Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минфин
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