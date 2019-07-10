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10.07.2019 20:00
Рубрика: Происшествия

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МЧС открыло единый портал онлайн-сервисов
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
В МЧС России сообщили, что на официальной странице ведомства запущен и уже начал работать единый портал онлайн-сервисов. С его помощью можно подать любое обращение. Ресурс предназначен как для юридических лиц, так и для граждан.

Через универсальный интернет-ресурс в МЧС может обратиться любой человек, даже грибник, который хочет сообщить о маршруте и времени своего похода по грибы. И это не шутка, ведь случаи, когда люди плутают и даже гибнут в лесах, совсем не редкость.

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"Подать обращение, заявку на регистрацию туристской группы или декларацию пожарной безопасности на рассмотрение в МЧС России теперь можно через единый портал ведомства https://forms.mchs.ru/, специально разработанный для удобства как физических, так и юридических лиц", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

На новом портале все онлайн-сервисы систематизированы, удобны для заполнения при открывании на любом устройстве.

О необходимости создания такого вида услуг в ведомстве говорили давно. Прежде всего спасателей беспокоили случаи, когда туристы отправлялись в горы, не зарегистрировав ни себя, ни свой маршрут. Если что-то с ними случалось в пути, а такие случаи не редкость, то найти пострадавших было сложно. Люди часто гибли изза того, что помощь приходила поздно, а по сути изначально из-за своей беспечности.

Через единый портал спасательного ведомства можно подать заявку на регистрацию туристической группы или декларацию пожарной безопасности как организациям, так и просто гражданам

При этом во время "разборов полетов" с выжившими люди объясняли свое нежелание регистрироваться перед походом сложностью регистрации. Эти проблемы с регистрацией туристических групп как раз и стали несколько лет назад отправной точкой поиска путей решения проблемы. Постепенно спасатели пришли к выводу о необходимости создании универсальной площадки, что теперь и реализовано в режиме онлайн.

Кроме того, обратиться по любым вопросам могут и предприниматели. Спорных вопросов у малого и среднего бизнеса, например, к пожарным инспекторам бывает немало. Раньше на сайте ведомства действовало окно под названием "Вопрос министру". Кликнув на него, можно было написать жалобу или что-то спросить. Вопросы министр читал лично, пересылал по инстанциям, и, в основном, ответы приходили все равно от региональных главков и уполномоченных представителей МЧС. Подготовка ответов занимала определенное время.

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Теперь же на едином портале обеспечен доступ к сервису, через который пользователи госуслуг могут обжаловать работу органов власти в досудебном порядке. Сервис интегрирован в инфраструктуру Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

В МЧС уверяют, что конфиденциальность данных обеспечена. На портале обеспечена возможность авторизации заявителей через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что обеспечивает защиту размещенной в ней информации и доступ к оказанию госуслуг.

Информационный ресурс сопряжен официальными сайтами главных управлений министерства по чрезвычайным ситуациям в субъектах Российской Федерации.

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