Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину

В России надеются, что поступки, которые совершают на Украине представители "партии войны" останутся в прошлом, заявил премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В Москве, по его словам, ждут результаты выборов в Верховную Раду и рассчитывают, что она будет отражать чаяния миллионов граждан соседнего государства.

В среду в Москве прошла встреча руководителей двух партийных сил - "Единой России" и украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Это стало первой попыткой возобновления межпартийного диалога, прерванного из-за кризиса на юго-востоке Украины. "Говорить мы готовы на любые темы с учетом того, что в последнее время был дефицит общения", - констатировал Медведев.

- К сожалению, несмотря на проведение выборов президента мы пока не получили никаких внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент, - подчеркнул глава российского кабмина. - Естественно, мы ждем результаты выборов в Верховную Раду. Надеемся, что она будет отражать чаяния миллионов граждан Украины.

По мнению Медведева, только в диалоге можно услышать и понять аргументы друг друга и только в результате конкретных действий можно достигать позитивных для страны результатов. Он привел пример посредничества председателя политсовета украинской партии Виктора Медведчука, благодаря которому удалось вернуть домой многих военнопленных. "Мне кажется, что это достойно похвалы, - сказал председатель "ЕР". - Но у вас на это реакция разная, для меня даже удивительная: люди отодвигаются на второй план, на первый - кто является посредник". Однако в гуманитарных вопросах, уверен он, на передний план должны быть выдвинуты интересы конкретного человека.

Не менее абсурдной и даже, как выразился Дмитрий Медведев, дурацкой выглядит ситуация с поставками и ценами на газ на Украине: когда потребители не очень богатого государства платят на 25 процентов больше, чем могли бы платить. "После выборов в Верховную Раду и у ВР, и у потенциального нового правительства есть возможность к этим вопросам вернуться и ответить на те острые вопросы, которые есть в этой сфере", - полагает глава правительства России.

Варианта видится два. Первый - на некоторое время сохранить действующие контракты, чтобы потом обсудить новые соглашения. Второй вариант - создание консорциума. Если раньше эта тема была сверхполитизирована, то сейчас, подчеркнул председатель "Единой России", с запуском "Северного потока" и "Турецкого потока" политизация ушла в прошлое.

Реакцию в Украине на идею проведения телемоста между странами Дмитрий Медведев назвал паранойей: "И это все юридическое фиглярство, которое вокруг всего этого развернулось с возбуждением уголовных дел в измене родины". Он напомнил, что даже в самые трудные времена в отношениях между СССР и США, когда американский президент в шутку говорил, что отдал приказ об ударе по Советскому Союзу, между Москвой и Вашингтоном проходили такие эфиры.

- Искренне надеюсь, что эти странные тенденции и поступки, которые совершают представители "партии войны", останутся в прошлом и что контакты между людьми будут прежними, - заявил глава правительства.

Все споры, заключил Медведев, всегда заканчиваются миром. "Соседи, близкие народы не могут создавать свое будущее на ненависти. Это противоестественно и абсолютно бессмысленно, - считает он. - Этот период точно пройдет и наступит совершенно другое время. Вопрос только в том когда".

Это уже зависит от тех людей, кто принимает решения, заключил он и выразил надежду, что такими людьми будут представители от "Оппозиционной платформы".