Министр спорта Беларуси оценил идею объединенного футбольного чемпионата

Министр спорта республики Беларусь Сергей Ковальчук в эфире канала "Беларусь 5" рассказал о перспективе проведения объединенного с Россией чемпионата по футболу.

По мнению министра, пока рано говорить о такой перспективе. "Этот вопрос надо изучить. В хоккее мы такой опыт имеем: у нас в чемпионате КХЛ участвует минское "Динамо". Да, хоккей не футбол. Но посмотрите: даже если мы там занимаем последние места, "Минск-Арена" все равно находится в лидерах по посещаемости. Несмотря на поражения нашей команды, люди приходят на трибуны, и им нравится зрелище. А посмотрите последний матч БАТЭ против минского "Динамо". Сколько там пришло болельщиков? Мало. Хотя это значимый для белорусского футбола матч", - приводит слова Ковальчука "Прессбол" .

По мнению министра спорта Беларуси, участие в объединенном турнире ряда топ-клубов с постсоветского пространства способствовало бы заметному росту популярности футбола в стране.

"Если бы сюда приезжали "Зенит", ЦСКА, киевское "Динамо", клубы из Армении и Азербайджана, зрителей на стадионе было бы больше. Это я говорю с позиции болельщика. А для кого мы проводим соревнования? Для них. Но! Есть и вторая сторона медали. У нас и результаты, выступления должны быть соответствующими. Надо провести анализ, сравнить уровень нашей высшей лиги с российской, понять, сможем ли мы достойно выступать в объединенной лиге, или же придется смотреть, как толпимся внизу турнирной таблицы. Надо принять взвешенное решение и учесть белорусские интересы", - продолжил Ковальчук.

По словам министра, пока идея подобного турнира, его формата и прочие нюансы только обсуждаются.